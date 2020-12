Ran på Rema 1000 på Tasta - to gutter er pågrepet

Foto: Pål Christensen

Søndag ettermiddag har politiet pågrepet to mindreårige gutter etter et ran på en Rema 1000-butikk på Tasta. De to har status som siktet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden