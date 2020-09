Næringssjefen i Hå: - Sandnes, Stavanger og Sola setter de andre kommunene på sidelinjen

Tuneller, dobbeltspor og ny motorvei. Regionen veves sammen. Nå spør kommunene, som ikke er med videre, hvor lurt det er å splittes når det gjelder næringsutvikling.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mons Skrettingland er tidligere ordfører i Hå. Nå er han næringssjef og havnesjef. Foto: Pål Christensen

Arnt Olav Klippenberg Journalist

I 2019 sa Stavanger, Sola og Sandnes opp avtalen med Greater Stavanger. Etterpå meldte spørsmålet seg: Finnes det et liv etter døden for kommunene som samarbeidet i Greater Stavanger. Nå kan vi se konturene av et svar.

Greater Stavanger er et datterselskap av Forus Næringspark. Denne eies av Stavanger, Sola og Sandnes. Det er 13 kommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør partnerskapet Greater Stavanger. Nå diskuterer de tre kommunene Sola, Stavanger og Sandnes om de skal fortsette næringssamarbeidet, men uten de andre kommunene inviteres med videre. Næringssamarbeidet skal altså oppstå fra asken etter Greater Stavanger, men kun handle om tre kommuner på Nord Jæren.

– Enormt uheldig. Da kollapser samarbeidet fullstendig. De setter oss andre helt på sidelinjen med en slik organisering, sier næringssjef Mons Skrettingland i Hå og forteller at Hå var klare til å melde seg inn igjen i Greater Stavanger.

«Må samle oss»

Han mener de andre kommunene må samle seg for å legge en plan for å møte det som måtte komme fra de tre kommunene.

– De sier vi kan samarbeide om enkeltsaker der vi har behov. Hva betyr det? Nei, dette handler bare om de tre og det er synd. Jeg synes det er merkelig. Vi blir mer og mer en region, og mange har ment at vi må samle oss for å bli slagkraftige, og så skjer dette, sier Skrettingland.

Ordfører Odd Stangeland sier at hvis de tre kommunene på Nord Jæren ikke vil samarbeide med Eigersund, får Eigersund finne seg andre å samarbeide med om næringsutvikling.

– Akkurat nå er samarbeid viktigere enn noen gang før. Jeg frykter at vi havner i et vakuum akkurat når vi er på vi inn i den verste krisen på år og dag. Næringslivet må kunne forvente at kommunene klarer å samarbeide, sier han.

Han er opptatt av at vi bor i en veldig konjunkturutsatt region. Det krever samhold, ikke splittelse. Det som skjer på Forus er viktig for Jæren og Eigersund, og det som skjer på Jæren og i Eigersund er viktig for Forus, hevder Stangeland.

– Hvis vi kan enes om målet, så tenker jeg at dette ordner seg.

Odd Stangeland (Ap) frykter at splittelsen vil føre til at næringsutvikling havner i et vakuum. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Oss og dem

Ordfører Jarle Bø (Sp) har invitert de mindre kommunene til møte i Randaberg.

– Regionen er større enn disse Sola, Sandnes og Stavanger. Næringslivet kjenner ikke kommunegrenser. Alt sør for Boknafjorden er en region. Vi kan ikke la en så viktig sak være avhengig av 5. etasje i rådhuset i Stavanger.

Jarle Bø presiserer at dette ikke må ende med oss og dem. De tre kommunene har valgt sin modell og det som er bra for dem, er også bra for naboene.

– Nå må vi ta vare på alt det gode som ble bygd opp i Greater Stavanger slik at vi ikke slår barnet ut med badevannet, sier Bø i Randaberg.

Strand kommunen sendte meget motvillig oppsigelse til Greater Stavanger. Kommunen følte de måtte, etter at Sandnes og Stavanger ikke ville mer. Allerede da uttrykte Strand bekymring for det regionale samarbeidet.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) i Strand beklager at Greater Stavanger snart er historie.

– Når vi i Ryfylke får en milliardvei som binder oss sammen, så er det spesielt at noen kommer på at vi skal jobbe aleine. De store byen skal være lokomotiver. Det er ikke her vi skal konkurrere. Vår konkurranse er med andre regioner, sier hun og viser spesielt til Bergen.

– Næringsutvikling og tilrettelegging er det viktigste vi politikere driver på med.

– Det er ikke her vi skal konkurrere. Vår konkurranse er med andre regioner, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes i Strand. Foto: Pål Christensen