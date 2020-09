Verre enn fryktet for Stavanger – taper 44 millioner

Til sammen 2,2 milliarder går til staten istedenfor til oppdrettskommunene. Dette betyr at Stavanger taper 44 millioner kroner, ifølge NRK.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Stavanger er blitt en stor havbrukskommune og vi har store utgifter med å tilrettelegge for denne næringen, sier Dag Mossige. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Ingen tvil om at vi får et kraftig inntektstap på grunn av regjeringens politikk. Det skjer nå når vi mer enn på mange år har behov for inntekter som tross alt skapes i vår kommune, sier Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti.

Inntektene fra Havbruksfondet er fordelt for 2020. Til sammen 2,2 milliarder går til staten istedenfor til kommunene med oppdrett. Den nye fordelingen i Havbruksfondet, sørger for at staten får 60 prosent av inntektene, mens den før fikk 20 prosent.

Endringen av fordelingsnøkkelen er resultatet av et forlik i Stortinget i vår mellom regjeringen og Frp. Samtidig innførte regjeringen en årlig produksjonsavgift, som vil gi havbruksfondet cirka 500 millioner årlig. Uansett taper kystkommunene netto på omleggingen.

Etter sammenslåingen med Finnøy og Rennesøy er Stavanger en av landets største havbrukskommuner.

- Regjeringen snur på hodet hvem som får penger. Statens andel går opp. Til tross for produksjonsavgiften er det ingen tvil om at kystkommunene taper på regjeringens politikk. Dette er svært mye penger, som vi trenger nå. Jeg skulle ønske en del lokale representanter for regjeringen var mer opptatt av å sikre inntektene til Stavanger enn et glødende forsvar for regjeringens sentralisering, sier Mossige og viser til at stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen, kalte omleggingen for en dårlig idé.

Les også – Nei, den nye havbruksskatten er ingen katastrofe, og Ap må lære seg å regne

Les også Øker potten til Stavanger og andre havbrukskommuner

– Regjeringen vil unngå at forskjellene mellom kommunene skal bli for stor. Arbeiderpartiet er vanligvis opptatt av små forskjeller?

– Stavanger er blitt en stor havbrukskommune og vi har store utgifter med å tilrettelegge for denne næringen. Dette er et dårlig tidspunkt for å legge om ordningen. Vi har behov for pengene nå, svarer Dag Mossige.

Fakta Havbruksfondet I 2015 bestemte Stortinget at 80 prosent av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser skal overføres til det såkalte Havbruksfondet og fordeles mellom havbrukskommunene. I revidert statsbudsjett foreslo regjeringen en omlegging der for at forskjellene mellom de norske kommunene ikke skal bli for store, altså at havbrukskommunene blir for rike. Samtidig innførte regjeringen en produksjonsavgift, der oppdrettsselskapene betaler 40 øre per kilo i avgift til vertskommunen. Produksjonsavgiften skal fra 2022 gå inn i Havbruksfondet. Disse inntektene er anslått til 500 millioner kroner årlig. Les mer