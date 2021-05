Tidenes beste resultat for plogfabrikken, trenger 20 nye medarbeidere

Stein Mossige, til venstre, gir seg mens bedriften er på topp og etter en sammenhengende periode på 24 år som klubbformann. Nå overtar Bernhard Brunes det viktige tillitsvervet på plogfabrikken. Bak går administrerende direktør Lars Rotseth, som snart møter i klubben i forhandlinger om lønn etter et gullår. Geir Sveen

Kverneland Group Operations Norway AS – som er Jærens største industribedrift med 490 medarbeidere – ligger an til et resultat før skatt på over 100 millioner kroner.

