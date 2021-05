Slåss for å hindre at fullt brukbart hus blir revet

Sanitetsforeningen og Lions har dannet felles front på Madla. Her representert ved Astrid Berg og Ivar Fett, foran stridens eple, huset som Stavanger kommune ønsker å rive Stein Halvor Jupskås

Nye Madlamark skole er i ferd med å reise seg. Frivillige organisasjoner i bydelen slåss for å hindre at et 30 år gammelt hus på skolens område blir revet.

