Når han blir 66, vil han ha en fest som minner ham om gamle dager

Han tok initiativet til Jærens nest største fest og ledet an da 5000 jærske fotballsupportere toget opp Karl Johan med traktorer under cupfinalen i 2001. Og i fjor var det han som personlig sørget for at Jæren fikk et av landets største 17. mai-tog da Norge stengte ned.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det handler om å ha det sosialt og gjøre noe i lag – som før, sier Olaf Ausdal, her fotografert da han i fjor sto bak Jærens største 17-mai-arrangement med 1400 biler i kortesje og andre innslag som fikk fram smilet i koronakrisen. Geir Sveen

Nå starter han igjen noe han ikke vet omfanget av.

– Jeg blir 66 nå i juni. Så dette blir min markering, forklarer Olaf Ausdal.

Men det handler ikke om egen feiring. Det gjelder om å ha det sosialt og gjøre noe i lag som før. Så hva gjør man når store grupper ikke lenger kan møtes og når smitteregler må holdes?