Pøbels gigantprosjekt får kanskje passere rett gjennom Cyberforsvaret av Norge

Denne skulpturen av det internasjonale symbolet for at lyden er av, skulle plasseres på Høg-Jæren. Men ble mutet av avdelingen «som skal beskytte Forsvarets handlingsfrihet mot digitale trusler fra militære og sivile aktører».

Cyberforsvaret, Time kommune og kunstneren Pøbel skal nå møtes for å se om dette mute-symbolet likevel kan plasseres som et nytt turpunkt på fjelltoppen Karten, midt i vindmøllelandet, der Forsvaret har en sambands stasjon. Foto: Illustrasjon: Marius venn

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Nå tyder mye på at Forsvaret er på glid om prosjektet som kan sørge for at Høg-Jæren får et nytt, stort løft som regionalt turmål gjennom et 10 meter høyt og 8,5 meter bredt mutesymbol i betong, signert kunstneren Pøbel.

Stoppordren er satt på vent. Og en mulig løsning skal nå diskuteres på et møte mellom Cyberforsvaret, Time kommune og Pøbel.

Fakta Dette er Pøbel Pøbel er fortsatt bare Pøbel. Han arbeider anonymt, dukker opp med kunsten sin på uventede plasser, og de fleste politikere i hans egen kommune, Time, vet fortsatt ikke hvem han er. Pøbel har brukt kunst til å stoppe Donald Trump. Han har forsøkt å vekke et helt slumstrøk i Kina. Han har satt søkelys på fraflytting i Vardø. Han har vekket livsgnisten i den raserte, russiske byen Teriberka. Han malte The Lovers på Bryne, bildet som rørte en hel verden midt under koronapandemien. Da motivet ble lagt ut for salg på nett, fikk han på ett minutt inn 2,6 millioner kroner. Og natt til 12. februar i år sørget han for at helseminister Bent Høie dukket opp på en vegg ved sykehuset i Stavanger som Patrick Swayze i filmen «Dirty dancing» – i et løft for norske helsearbeidere. Nå vil han støpe en skulptur av det internasjonale mutesymbolet på fjelltoppen Karten på Høg Jæren. Det er dannet en egen forening med støttespillere. Alt skal finansieres som en dugnad. Les mer

Ville gi opp Karten

Den nye vendingen kommer samme dag som Times utvalg for levekår blir bedt om å sette kroken på døra for det mye omtalte prosjektet på fjelltoppen Karten, ved Jærens hovedvei til E39.

– Dette kan bli en langdryg og ressurskrevende prosess, fryktet kultursjef Trond Lie, som viste til Forsvaret og innstilte på at kommunen skulle glemme de to stedene som var valgt ut, Snorrestad og Karten, og heller lete etter en ny plass for installasjonen.

Men i saken la han ikke skjul på at han var overrasket over sprikende tilbakemeldinger fra Forsvaret:

Sa først ja, så nei

10. november i fjor skrev Cyberforsvaret «at de ikke har prinsipielle innvendinger, sett fra et sikkerhetsperspektiv. Det forutsettes at installasjonen blir montert på vestsiden av Forsvarets installasjon.»

Dette ble fulgt opp av kommunen. Mute-skulpturen ble foreslått plassert utenfor Forsvarets område, på vestsiden.

Karten er for øvrig en helt åpen plass uten gjerder. Det er også merket som turmål med postkasse og besøksbok. Forsvaret selv prøver ikke å skjule aktiviteten. De gamle radiolinkene som ble skiftet ut for mange år siden, ligger fortsatt på parkeringsplassen. Og det går vei helt opp, slik at turmålet også kan nås med barnevogner.

23. mars i år meldte Forsvarsbygg at «vi kan ikke tilrå den aktuelle plasseringen, da dette ikke er forenelig med Forsvarets interesser i området. Vi anmoder kommunen om å finne annen plassering for kunstverket.»

Forsvaret åpner opp

Noen nærmere begrunnelse ble ikke gitt. Det fikk heller ikke Aftenbladet da vi kontaktet både orlogskapteinen i Cyberforsvaret som først ga grønt lys og saksbehandleren i Forsvarsbygg som siden ga rødt lys. Vi ble henvist til pressevakten som svarer på vegne av Forsvaret, men fikk samme tilbakemelding og ble henvist til Forsvarets operative hovedkvarter, som nå har sendt dette svaret til Aftenbladet:

– Vi har utredet konsekvensene for installasjonen, og uttrykt bekymring for en mulig teknisk påvirkning av Forsvarets sambands stasjon i området, forklarer talsmannen for Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen.

Han opplyser videre at Cyberforsvaret samme dag har kontaktet kommunen og «forklart vår posisjon i mer detalj og håper det oppklarer noe av den usikkerheten kommunen har følt på.»

Ordfører er optimist

Ordfører Andreas Vollsund (H) håper og tror at den nye vendingen kan åpne for at Pøbels prosjekt blir realisert på Karten.

– Ja, nå er jeg optimist. Jeg føler alle de tre sentrale partene her; Forsvaret, Pøbel og kommunen er opptatt av å finne en løsning, og at vi sammen kan få det til gjennom en god dialog. Men nå skal vi først ha et møte, sier Vollsund.

Fra før har både utvalg for levekår og utvalg lokal utvikling trykket mutesymbolet til sitt bryst. Planen er at skulpturen, foreløpig kalkulert til 2,8 millioner kroner, skal finansieres som en dugnad med det lokale firmaet Total Betong som en viktig støttespiller.