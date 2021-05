Lydopptak: – Bare dø, raskt, så jeg slipper å skyte deg igjen

Politiet ble varslet om hendelsen i huset i Sandnes 22. september i fjor via kvinnens advokat. Fredrik Refvem

På lydopptaket, etter første skudd, sier den tiltalte 64-åringen: – You are finished. Bye, bye. Men i sin forklaring i retten hevdet han at han som høyrehendt umulig kunne ha skutt sin daværende kone.

