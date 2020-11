Fem personer brøt karantenereglene - er bøtelagt for til sammen 100.000 kroner

I løpet av den siste tiden har fem personer i Sør-Vest politidistrikt blitt bøtelagt som følge av brudd på karantenebestemmelsene etter innreise til Norge. Alle har fått en bot på 20.000 kroner.

Pernille Filippa Pettersen

I forrige uke oppsøkte politiet et leilighetshotell i Stavanger etter informasjon om at en russisk kvinne i 30-årene oppholdt seg der, etter å ha kommet til Norge på falske premisser.

Kvinnen opplyste at hun hadde kommet til Oslo 23. oktober, men overholdt

karantenebestemmelsene før hun reiste videre til Stavanger, melder politiet i en pressemelding.

– Etterforskningen viste at kvinnen hadde oppholdt seg på ulike adresser i Oslo,

Kristiansand og Stavanger i løpet av karanteneperioden. Hun hadde også i dette

tidsrommet vært i fysisk kontakt med flere personer, forklarer påtaleansvarlig Kjetil G. Solhaug.

Bot på 20.000 kroner

Kvinnen har fått en bot på 20 000 kroner, og er også utvist av Norge.

Personer som ankommer Norge skal etter smittevernloven

oppholde seg i karantene i 10 dager. Dette innebærer at en skal oppholde seg i eget hjem, eller på annet egnet oppholdssted.

Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med unngås.

Ung mann bøtelagt og bortvist i Haugesund

Tirsdag kom politiet i kontakt med en utenlandsk statsborger (19) i forbindelse med et narkotikalovbrudd i Haugesund. Vedkommende opplyste at han hadde kommet fra Storbritannia torsdag 5. november.

Politiet opplyser at mannen ikke ha overholdt karanteneplikten og har har oppholdt seg hos flere ulike personer siden han kom til Norge. Mannen har fått et forelegg på 20.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene og er bortvist fra landet.

Tre utenlandske arbeidere bøtelagt

På Stord observerte en politipatrulje tirsdag kveld tre utenlandske arbeidere på vei ut fra en drosje utenfor en brakkerigg på Stord. Dette er brakker der utenlandske arbeidere fra leverandørbedrifter tilbringer karantenetiden før de skal starte på jobb for Kværner. De tre gjestearbeideren ankom Norge fra Storbritannia fredag 6. november.

Arbeiderne skal i likhet med andre tilreisende være i karantene i 10 dager før de kan forlate leiren. Politiets etterforskning viste at de tre gjestearbeiderne hatt brutt karantenebestemmelsene og de fikk hver sin bot på 20.000 kroner.

Påtaleansvarlig Sidsel Tunestveit opplyser at Kværner har vært samarbeidsvillige i forbindelse med etterforskningen. Utlendingsmyndighetene vil vurdere om de tre personene skal bortvises eller utvises.