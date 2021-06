Dette skulle ikke vært tillatt

Sofia Edbæk skulle bruke en million på Drivhuset. Det ble to. Hun vet heller ikke om hun får beholde det. Fylkesmannen har bare gitt midlertidig dispensasjon for driften «for en begrenset periode på fem år». -Jeg tar en risiko, men det skal nok gå greit. Jeg skal ikke lage trøbbel for landbruket rundt, sier hun. Geir Sveen