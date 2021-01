Derfor har Oslo landets dyreste boliger

De store utbyggerne har ett eneste svar på prisgaloppen: Bygg flere boliger. Men er det hele løsningen?



På den nasjonale topp-ti-listen over kvadratmeterpriser, ligger ni Oslo-bydeler pluss Bærum. Foto: Stein Bjørge

1. Hvorfor er debatten om boligpriser i Oslo så heftig nå?

I årevis har det vært snakket om boligkrise, rådyre boliger og for langsom boligbygging i Oslo. Men det siste året har debatten nådd nye høyder. Ord som «sykdomstegn» og «giftig» har vært brukt. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening har til og med advart mot en barnløs hovedstad.

2. Hva er problemet?

Oversikten over boligprisene for 2020 viste en prisøkning i Oslo på hele tolv prosent, mot 8,7 i resten av landet og eksempelvis 7,6 prosent i Trondheim.

På den nasjonale topp-ti-listen over kvadratmeterpriser, ligger ni Oslo-bydeler pluss Bærum.

Den såkalte Sykepleierindeksen, som viser hvor mange av de omsatte boligene en enslig sykepleier har råd til å kjøpe, slo helt ned i 2,5 prosent. Det vil si én av 40 boliger. I Trondheim, Bergen og Stavanger, kan hen derimot kjøpe en tredjedel av boligene.

Så skal det sies at det slett ikke er like dyrt over hele byen. Som på så mange andre områder, er også boligmarkedet i Oslo ekstremt delt. På Frogner i vest må du ut med 95 000 kroner for én m² leilighet. På Stovner i nordøst og Søndre Nordstrand i sørøst, slipper du unna med under halvparten, ca. 45 500 kroner. Men også det er dyrt, nasjonalt sett.

3. Hvorfor øker prisene så mye?

Det korte svaret er lav rente og mangel på nye boliger i deler av byen. Og under det korte svaret ligger alt som påvirker tilbudssiden – altså hvor mange boliger som bygges. Og alt som påvirker etterspørselen, det vil si hva boligkjøperne ønsker å kjøpe – og ikke minst er i stand til å kjøpe.

Når det gjelder etterspørselen, kjøperne, er rente, inntekt og arbeidsledighet viktige faktorer. I tillegg kommer mer langsiktige trender, som andel single, barnefamilier og eldre i markedet. Ikke minst teller ønsket om å bo urbant – også kjent som «caffe latte-faktoren».

I Oslo har det mer enn en gang vært påpekt at det ikke er en menneskerett å bo innenfor Ring 2.

I Oslo klager utbyggerne høylytt over at det finnes altfor få byggeklare tomter. Byrådet på sin side, mener tomtene finnes, men ikke nødvendigvis akkurat der det vil være mest lønnsomt å bygge. Foto: Stein Bjørge

4. Så hva er det med Oslo?

I Oslo klikker alle variablene inn samtidig: Renten er lav, som i resten av landet. Men veldig mange vil bo i Oslo, helst mest mulig sentralt. Samtidig har det vært bygget forholdsvis få boliger de siste årene.

Byrådets eget måltall er 3500 nye boliger i året. Det er bare oppnådd tre ganger siden 2010. I fjor sto bare 2636 boliger innflytningsklare. I samme periode har det blitt over 10.000 nye Oslo-borgere pr. år. Dermed blir budrundene og kampen om de mest attraktive boligene tøff. Og prisene fortsetter til himmels.

5. Da er det vel bare å bygge mer?

Alle aktører, både politikere, utbyggere og byråkrater, deler ønsket om å bygge flere boliger. Men én ting er å finne tomter som faktisk kan bygges ut i en tett by. Så følger prosessen fra et område blinkes ut for boligbygging til gravemaskinene kan rulle inn. Den kan bli både lang og kronglete.

Byråkratiet får mye kjeft for å bruke for lang tid på saksbehandlingen. Plan- og bygningsetaten i Oslo har innrømmet at de har et problem. Samtidig er det mange motstridende interesser som skal balanseres underveis. Naboer har lov og rett til å protestere. En rekke krav om alt fra uteområder til dagslys i leilighetene og universell utforming skal oppfylles.

I tillegg fighter gjerne utbyggerne for å få presse flest mulig kvadratmeter inn i prosjektet sitt. Kommunens oppgave er å passe på at planer og kvalitetskrav blir respektert. Omkamper og ekstrarunder er vanlig.

I Oslo klager utbyggerne høylytt over at det finnes altfor få byggeklare tomter. Byrådet på sin side, mener tomtene finnes, men ikke nødvendigvis akkurat der det vil være mest lønnsomt å bygge. Fasit er uansett et marked i ubalanse.

6. Kan prisene bremses?

Noen politikere har foreslått å skattlegge sekundærboliger som leies ut for å hindre at boligspekulanter driver opp prisene. Utbyggerne vil også fjerne den såkalte leilighetsnormen, som begrenser andelen små leiligheter. Andre har tatt til orde for å bremse mulighetene for å kjøpe bolig for visse kjøpere. Uansett samler de fleste seg om at det må bygges flere boliger.

I byrådserklæringen til det rødgrønne byrådet i Oslo loves det minst 1000 nye boliger innenfor en tredje sektor innen 2023. Foto: Terje Tønnesen

I tillegg er en «tredje boligsektor» blitt et tema mange snakker om. Ideen er en mellomting mellom de kommersielle boligene og de offentlige boligene som i hovedsak er tenkt for svake grupper.

I byrådserklæringen til det rødgrønne byrådet i Oslo loves det minst 1000 nye boliger innenfor en tredje sektor innen 2023. Så gjenstår det å se hva det faktisk vil føre til.

Housing Lab, et senter for boligforskning ved Oslo Met har beregnet at hvis det bygges 10.000 boliger i Oslo og rente og inntekt holdes uendret, vil boligprisene falle med 10 prosent.

Da vil kanskje flere sykepleiere kunne kjøpe bolig.

