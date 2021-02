Fredag: Rettssaken mot bilselgeren på Jæren går mot slutten

Aftenbladet har fulgt rettssaken der en bilselger er tiltalt for grovt underslag, grovt bedrageri og dokumentfalsk. Fredag og mandag skal avslutningsprosedyrene holdes i retten.

I Jæren tingrett pågår rettssaken mot bilselgeren som er tiltalt for grovt underslag, grovt bedrageri og dokumentfalsk. Foto: Pål Christensen

Christine Andersen Johnsen Journalist

Publisert: Publisert: I går 22:23

Rettssaken mot bilselgeren går snart inn i sine siste dager. Torsdag hadde aktørene rettsfri. Fredag starter avslutningsprosedyrene som etter planen avsluttes mandag.

16 dager ble satt av til rettssaken som startet i Jæren tingrett 18. januar. Aftenbladet rapporterte live fra de første tre dagene av saken, og skal fra fredag klokken 09.00 rapportere fra rettssalen igjen. Les den tidligere rapporteringen her.

Dette er saken

Bilselgeren er tiltalt for en lang rekke tilfeller av grovt underslag, grovt bedrageri og dokumentfalsk. Over 40 privatpersoner skal være berørt av saken, i tillegg til mannens egen arbeidsgiver, finansinstitusjoner og andre bedrifter.

Postene i tiltalen strekker seg tilbake til mars 2016, men svindelsaken begynte ikke å rulle før tidlig i 2019. Da ble bilforretningen kontaktet av en kunde som fattet mistanke.

Dette er noen av punktene:

Bilselgeren skal ha sørget for at både privatpersoner og bilfirmaer har betalt ut til sammen rundt 3,7 millioner kroner til hans eller hans kones private bankkontoer, gjennom til sammen 14 ulike transaksjoner.

Bilselgeren skal ha forfalsket signaturene til over 40 kunder i søknader om billån.

Ved en anledning i februar 2019 fikk han en privatperson til å overføre 1,35 millioner kroner til sin private konto som forskuddsbetaling for to Jaguar elbiler – biler han verken hadde eller hadde til hensikt å levere.

Denne bilen skal bilselgeren fra Jæren ha fått inn etter en avsluttet leasingavtale. Men i stedet for å tilbakeføre bilen til leasingselskapet, brukte han bilen privat i over et år. Ifølge politiet skal han også ha leid ut bilen til andre ved enkelte anledninger. Foto: POLITIET

Har tapt penger

Bilselgeren er tiltalt for grovt underslag og grovt bedrageri, og man kan få inntrykk av at bilselgeren har beriket seg på andres bekostning.

Politiets utregninger viser derimot at bilselgeren skal ha gått i minus med 438.375,18 kroner, og dermed ikke hatt personlig, økonomisk vinning på de forholdene han er tiltalt for.

Selv om alle transaksjonene har medført tap for bilselgeren, er en av aktorene i saken, politiinspektør Terese Braut Våge, klar på at dette handler om straffbare forhold.

– Jussen i dette dreier seg om at det har vært vinning for en selv eller andre. I dette tilfellet har han hatt vinning ved å ha penger på konto. Dette har medført fare for tap for andre og er straffbart, sier Braut Våge.

– Jeg har vært for lojal mot kundene mine og jeg har savnet støtte fra arbeidsgiveren min, har bilselgeren uttalt i et intervju med Aftenbladet.

Les også Bilselgeren: – Føler meg dolket i ryggen

– Jeg ble presset mye av sjefene mine på å selge, og jeg har vært for lojal i forhold til dette. Jeg føler meg dolket i ryggen, for min oppfatning er at bedriften visste veldig godt hva som foregikk, sa den tidligere bilselgeren.

Daglig leder i bilforhandleren avviser dette.

Dette har skjedd i retten

Den tiltalte mannen har i retten erkjent skyld for tre av tiltalepunktene. Alle de tre handler om dokumentfalsk.

De øvrige tiltalepunktene erkjenner han ikke skyld for.

Ber om frifinnelse: I retten varslet bilselgerens advokat Sigurd Klomsæt at han ville legge ned påstand om at bilselgeren blir frifunnet, både når det gjelder straff og erstatning.

Bilselgerens advokat Sigurd Klomsæt varslet i retten at han ville legge ned påstand om at bilselgeren blir frifunnet. Foto: Pål Christensen

Krever erstatning: Advokatfullmektig Veronica K. Gjesteland representerer bilforhandleren der bilselgeren var ansatt frem til 2019. Hun legger ned påstand om at bilselgeren dømmes til å betale en erstatning oppad begrenset til 1.785.532 kroner, pluss i overkant av 17.000 kroner i renter.

I tillegg mener bilforhandlerens advokat at bilselgeren skal dømmes til å betale bilforhandlerens saksomkostninger.

Les også Bilselger skal ha svindlet over 40 privatpersoner

Dokumentasjonen som er lagt fram i retten viser at det har gått til dels betydelige beløp gjennom mannens private konto. Dette dreier seg om både innbetalinger fra kunder og utbetalinger til de samme kundene.

I retten har han forklart at dette er fordi ville hjelpe kundene, og at han har strukket seg langt for å skaffe bilfirmaet kunder og bygge opp en kundemasse.

Bilselgeren innrømmer at han har etterliknet kunders signaturer både på kjøpekontrakter og søknader om lån. Dette, sier han, har vært etter avtale med kundene, for å få ting unna.

Dette har skjedd siden sist

Påtalemyndigheten kalte inn i alt 55 vitner til rettssaken. En stor del av disse vitnene er privatpersoner som bilselgeren skal ha svindlet. Forsvarerne hadde 13 navn på sin vitneliste.

Torsdag denne uka forberedte aktørene avslutningsprosedyren, som vil si at alle vitnene skal være ferdig med å vitne i retten. Ifølge Jærbladet har flere vitner fortalt at de opplever og opplevde bilselgeren som tillitsverdig. Samtidig er det flere som reagerte på hvorfor penger har blitt utbetalt fra tiltaltes konto, og ikke fra bilforhandleren, skriver avisa.

Ifølge avisa skal daglig leder i bilforhandleren ha forklart at han er nokså sikker på at hensikten til tiltalte har vært egen vinning når han har tatt bruktbiler for å selge dem selv:

– At det ikke har blitt vinning i alle tilfeller, skyldes udyktighet og feil måter å gjøre det på, etter min mening, sa han, ifølge Jærbladet.

Følg prosedyrene direkte

To dager er satt av til avslutningsprosedyrene, fredag 5. februar og mandag 8. februar. Aftenbladet følger i rettssaken direkte fra i morgen, 5. februar.

Det er satt av tid fra klokken 09.00–16.00 begge dager. Aftenbladet følger rettssaken fra start til slutt disse dagene.

Klikk her for å følge saken, og lese rapporteringene fra de tre første dagene i retten.