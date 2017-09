– Umogeleg for Venstre å regjera med Frp, åtvarar Skartveit

NY REGJERING: Det hjelper ikkje om Venstre vil kunna få gjennomslag for ein del viktige saker. Sit me i regjering, må me også gå god for Frp-Høgre-politikk me er sterkt ueinige i, poengterer Skartveit.