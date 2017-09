Tilsynssak mot fastleger på Jørpeland etter bombespøk

Ambulansesentralen i Jørpeland i Rogaland ble satt ut av spill i mellom en og to timer. Fastlegene har forklart til politiet at det hele var ment som en spøk, melder NRK.

Likevel anmeldte både politiet og Helse Stavanger de to legene for trusler og skremmende atferd. I forrige uke ble det klart at saken skal behandles i konfliktrådet.

– Jeg kan ikke si at jeg har hørt om lignende hendelser tidligere, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland.

– Er det brudd på helsepersonelloven, så må vi vurdere om dette er alvorlig nok til at vi sender saken over til Statens helsetilsyn for vurdering av formell reaksjon. Det kan være en advarsel eller at man begrenser eller fratas autorisasjonen som helsepersonell, sier fylkeslegen.