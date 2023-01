Klart for nye runder om bade­land i Jåttåvågen

Ny runde i Jåttåvågen. Bildet er fra juni 2020.

Sandnes puster Stavanger i nakken for å få på plass et badeland ved Gandsfjorden. Et klart flertall i Stavanger kommunestyre ønsker nå fortgang med et svømme- og badeanlegg, fortrinnsvis i Jåttåvågen.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Saken om Folkebad/badeanlegg har versert i minst 15 år i Stavanger. Så langt har et utall forsøk alle endt med mageplask.

Nå registrerer flere Stavanger-politikere at Sandnes er i ferd med å få til noe i Luravika, et stykke lenger inn i Gandsfjorden.