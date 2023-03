– For noen er det ikke sikkert at hyttelivet blir like fredelig som før

– Vi forstår at den nye hytta kan bli til ulempe for eierne av de aller nærmeste nabohyttene. Det vil bli økt ferdsel, og mer liv og røre i nærområdet, skriver kommunedirektøren i Gjesdal, som likevel anbefaler at lokalpolitikerne gir tommel opp.