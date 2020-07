Ny brann like ved Domkirken - samme trær som brant for to uker siden

For to uker siden brant det i flere trær mellom Domkirken og Stavanger katedralskole. I natt brant det igjen på samme sted.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Slik så det ut forrige gang det brant i trær ved Domkirken for to uker siden. De påtente trærne er lindetrær, alle mellom 80 og 100 år gamle. Foto: Tipser

Det var like før klokken 02.00 natt til onsdag at politi og brannvesen rykket ut på melding om brann i flere trær i parken like ved Domkirken i Stavanger sentrum.

– Brannen var i de samme trærne som brant for to uker siden, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim i Sør-Vest politidistrikt.

Han forteller at brannen raskt ble slukket og at politiet søkte etter gjerningspersoner i området - uten hell.

– Det er åpenbart at brannen er påtent, men vi lyktes ikke i å finne gjerningsmannen. Vi har opprettet sak, så brannen etterforskes, sier Austrheim.

Operasjonslederen ønsker ikke å spekulere i om det var samme gjerningsperson som sist.

Det er bare to uker siden det brant på nøyaktig samme sted.

Ifølge Brannvesenet var det heller ikke den gangen tvil om at brannen var påsatt. Likevel valgte politiet etter kort tids etterforskning å begjære saken henlagt - selv om riksantikvaren sterkt oppfordret politidistriktet til å prioritere etterforskning og oppfølging av hendelsen.

Disse videoene ble tatt forrige gang det brant i de 80–100 år gamle lindetrærne mellom Domkirken og Kongsgård for to uker siden: