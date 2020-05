Foreldreprosjekt i Stavanger får 2,4 millioner kroner

Prosjektet «Foreldre vil være med» jobber for å løfte fram ressursene hos foreldre med minoritetsbakgrunn. Etter vellykket pilot får de nå ytterligere støtte.

Bidragsytere fra kommunen, Sunde IL, Kvernevik frivilligsentral, Kvernevik sanitetsforening, Kvernevik skole bak prosjektet «Foreldre vil være med» mottok i dag støtten fra Sparebankstiftelsen SR-bank. Foto: Stavanger kommune

Prosjektet fikk 700.000 kroner til oppstart i 2019. Nå har Sparebankstiftelsen SR Bank gitt 2,4 millioner kroner til videreføring av arbeidet i et 3-årig samarbeidsprosjekt.

– Vi er veldig fornøyde med så mye i støtte. Dette burde vi få til i flere bydeler, sier prosjektleder Jeanette Osberg fra Stavanger kommune.

Egen arena

I prosjektet løfter de fram foreldres ressurser. Det gjøres ved å utvikle lokale nettverk i samarbeid med mødre og fedre med minoritetsbakgrunn, frivillige organisasjoner og kommunale tjenester.

– Foreldrene har uttrykt at de har savnet en arena å møtes på, få informasjon fra og en egen plass å kunne diskutere utfordringer. Alt dette får de nå, i tillegg til at de ønsker å hjelpe andre i liknende situasjoner, sier prosjektlederen.

Toveis læring

Mødrenettverket var en vellykket pilotordning som har engasjert 12 mødre med minoritetsbakgrunn fra blant annet Marokko, Somalia og Polen. Sammen med Kvernevik skole, Sunde IL og Kvernevik Sanitetsforening, Open Hands for you og Madla Kvernevik frivilligsentral ble nettverket etablert. De har møttes en gang i måneden hvor de har fokusert på ulike temaer som for eksempel «fritidsaktiviteter for unge».

– Mødrene er veldig positive. Dette prosjektet er en brobygger i nærmiljøet. En toveis læring for ressursgruppene og mødrene. Kontakten som skapes har bidratt til at noen av mødrene har blitt med i sanitetsforeningen og laget fastelavnsris for eksempel, sier Osberg.

Midlene gjør det mulig å videreutvikle arbeidet i Kvernevik og arbeide i andre områder i Stavanger. Storhaug står for tur, og det samme gjør videre arbeid med egne fedrenettverk for å styrke dem i farsrollen.

