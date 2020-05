Boreal har fått tilskudd til elektriske busser og elferje på Høgsfjorden

36 elektriske turbusser skal erstatte like mange dieselbusser, og et fergesamband i Rogaland blir helelektrisk. Enova bidrar med nærmere 90 millioner kroner til kjøretøy, fartøy og ladeinfrastruktur når Boreal nå vil elektrifisere persontransport på sjø og land.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Høgsfjord-sambandet har vært innstilt siden 20. mars på grunn av liten trafikkmengde. MF «Preikestolen» starter etter planen opp når bominnkrevingen starter i Ryfast. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

Bussene skal gå i Stavanger, Bergen, Eidfjord, Geiranger, Trondheim, Tromsø, Alta og Honningsvåg.

– Her vil vi både redusere klimagassutslippene og samtidig vise at også kommersiell turtransport kan løses med elektrisk drevet materiell. På sikt er målet at alle turbusser skal bli elektriske, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i en pressemeldling.

En stor del av oppdragene vil være turkjøring for cruisepassasjerer, men bussene vil også brukes i annen turbussvirksomhet, som for eksempel til Preikestolen. 19 ladestasjoner vil betjene bussene.

I direktesendingen til Næringsforeningen i Stavanger-regionen onsdag, sa Førsvoll at den nye typen turbusser er forsinket av korona-situasjonen og kommer til høsten.

36 elektriske turbusser skal blant annet trafikkere Preikestolen. Foto: Boreal

Elektrifiserer fergesamband

Parallelt med bussprosjektet planlegger Boreal også en elektrifisering av fergesambandet Lauvvik – Oanes. Førsvoll sa til Næringsforeningen at det er gitt tilskudd til å bygge elferje.

Målet er at sambandet skal bli driftet 100 prosent på elektrisitet fra land. På sikt er ambisjonen å se på muligheten for å innføre autonom drift av sambandet.

– Dette er et glitrende eksempel på hvordan Norge kan gå foran i å bygge morgendagens reiseliv og transportnæring. Ikke bare blir det mer klimavennlig å feriere her til lands med elektriske turbusser og ferger, disse prosjektene bidrar også til teknologiutviklingen vi trenger for å skape bærekraftige transportløsninger generelt, både for sjø og land, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen.

Utfordrende tid

Koronasituasjonen har rammet hele reiselivsmarkedet hardt, og gjør også at Boreals prosjekt tar lenger tid enn planlagt. Ambisjonen er å ha første buss i drift i løpet av høsten.

– Utenlandske turister vil vi kanskje ikke få inn til Norge på lang tid, men vi ser nå at nordmenn velger å feriere i eget hjemland. I dette prosjektet har vi sammen med Enova jobbet langsiktig uavhengig av koronasituasjonen, og for oss er det viktig at arbeidet med det grønne skiftet fortsetter med full kraft, sier Førsvoll i Boreal.

– For å holde momentet i omstillingen til lavutslippssamfunnet oppe, er det avgjørende at fremoverlente og solide selskaper tar i bruk ny teknologi og slik er med på å skape nødvendige driftserfaringer og styrke verdikjedene. Med disse prosjektene bidrar Boreal til viktige steg på veien både for land- og sjøtransporten, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.