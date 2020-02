Glatte fortau og sideveier i distriktet

Både fortau og sideveier er glatte torsdag morgen. Politiet og Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å være forsiktig både til fots og bak rattet.

Foto: Pål Christensen

Christine Andersen Johnsen Journalist

– Sideveiene er den største utfordringen, men også fortauene er glatte. Folk bør kjøre og gå forsiktig, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim i Sør-vest politidistrikt. Han forteller at hovedveiene er strødd.

Operasjonslederen opplyser at politiet ikke har mottatt noen meldinger om trafikkuhell torsdag morgen.

Trafikkoperatør Ove Amundsen i Vegtrafikksentralen sier at han tror at folk allerede har i bakhodet at det kan være glatt om morgenen når de setter seg bak rattet i februar, men han oppfordrer også bilister til å kjøre forsiktig:

– Hold avstand til forankjørende, og kjør forsiktig, oppfordrer Amundsen.

Heller ikke Vegtrafikksentralen har mottatt meldinger om uhell eller klager på glatte veier.

– Når det gjelder sideveier og fortau har vi kontrakt med entreprenører som tar seg av eventuell strøing der det er behov, og disse veiene følges opp. Men vi har foreløpig ikke mottatt noen klager fra Rogaland, påpeker han.

Publisert: Publisert: 13. februar 2020 07:12 Oppdatert: 13. februar 2020 07:39

