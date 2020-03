Sola: Sentrumsturen

Stavanger Turistforening

Kommune: Sola

Lengde: 6,4 kilometer

Varighet: 1 time, 30 minutter - en vei

Du kan starte ved Sola kulturhus, ta inn mot Sandetunvegen, Sandevegen mot Sandeparken. Her følger du gang og sykkelstien som går over Solasplitten følg veien videre forbi kommunen sin lagringsplass mot Sømmevågen. Her kan du ta en rast i bakken og se på fugleliv og følge med hva som rører seg på flyplassen.

Ta så undergangen som går mot sentrum og Rådhuset. Her passere du ett av landets største agurkdrivhus.

Sving inn Rådhusvegen til taxi og bussholdeplassen, gå gjennom sentrum. Det er flere kafeer i sentrum om en vil ta en rast der.

Ta veien videre østover forbi blokkene og Europris opp Sande terrasse mot Kjelsberg Ring. Gå et lite stykke på Skadbergvegen, ta opp Vardestubben, Øvre Varden, Nedre Varden mot Stemveien, så tilbake til utgangspunktet .

Dette er en flott rundtur hvor du får med deg et variert landskap. Turen er universelt utformet du går i hovesak på asfalt. Starten bestemmer du selv.

Sjekk turen på ut.no.