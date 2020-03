Sandnes: Sandvedturen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Knut Sellevold

Sandnes Turlag

Kommune: Sandnes

Lengde: 7,3 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Turen kan starte ved parkeringen i Sandvedparken. Etter å ha gått forbi Bruelandssenteret kommer du til starten av Planetstien. Før du krysser Jærveien vandrer du gjennom Skeianetunet med bygninger fra 1700-tallet. Du går forbi Sandnes kapell (bygget i 1937) og gravplassen.

Skogsbakken tar deg opp til Skeiane ungdomsskole. Du passerer under E39 og vandrer utover Foren langs Stangelandsånå. Nå kommer du inn på den lange gang- og sykkelveien som går langs rv 44 og som kan ta deg ned til Klepp på Jæren.

Før du krysser under Heigreveien kan du ta trappene opp til toppen på haugen ved rundkjøringen og se på drikkekaret Stampen. Du tar av fra gang- og sykkelveien ved skogen og går på turvei fram mot Gand kirke som ble bygget i 1978. Etter å ha gått gjennom skolegården på Sandved skole, kommer du ned på turveien langs Sandved terrasse. Her er det flott utsikt østover.

Etter å ha krysset under Jærveien kommer du ned i parkdraget fra Stokkalandsvatnet til Gandsfjorden som kalles Gandsparkene. Parken følger Storånå. Her går også deler av Planetstien.

Før du skal gå under E39-brua over Kvelluren, går du gjennom Sandved rensepark. Her kan du se og glede deg over mange eksotiske trær og planter. Deretter kommer du til den delen av Gandsparkene som kalles Sandvedparken. Den har balløkke, lekeplass og scenebygg. Her kan du nytte anledningen til litt ekstra trim i Trimparken før du igjen når parkeringsplassen.

Sjekk turen på ut.no