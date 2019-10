Fylkesmannen: - Dette er ikke typiske turiststeder

Distriktene i Rogaland stagnerer. Det jaktes derfor etter nisjer som kan gi økt vekst. Et av svarene er tilreisende. Populære småsteder dobler innbyggertallet i turistsesongen. Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Eigersund mener at Egersund sentrum i deler av året er et typisk turiststed. I sommerhalvåret har Egersund preg av å være en sørlandsby selv om den ligger på Vestlandet. Bygda Hellvik opplever det samme. I ferier og høytider strømmer det til med hyttefolk og turister på Fylkesvei 44. Samtidig passer Nordsjøveien gjennom bygda og Turistveg Jæren starter like i nærheten. Eigersund mener derfor de to stedene i kommunen mer enn kvalifiserer til status som typiske turiststeder i sesongene.

Fredrik Refvem

Ingen steder i Rogaland

Det mener ikke Fylkesmannen. For at et sted skal være et typisk turiststed, må butikkene være avhengige av turistsesongen for å overleve. Kundegrunnlaget må være for lite til at de kan overleve kun på fastboende.

Nettopp dette var hovedargumentet til Eigersund. Under Julebyen strømmer det 50 000 turister til Egersund sentrum. Reglene gjør at Julemarkedet kan åpne klokken 12.00, mens butikkene må vente til 14.00.

Så vidt Aftenbladet kan se er det kun Troms og Rogaland som ikke har noen typiske turiststeder. Etter nyttår blir Rogaland stående igjen alene.

– For meg er dette på grensen til provoserende. Har vi virkelig ingen steder i distriktet som kvalifiserer til å være typiske turiststeder. Ekstra rart blir det når vi ser til Agder. Der har en rekke steder slik status. Det er da jeg stiller spørsmål ved om Fylkesmannen i Rogaland er mye strengere enn fylkesmennene i alle andre fylker, sier ordfører Odd Stangeland (Ap) i Eigersund.

Arnt Olav Klippenberg

Snikinnføring

Han presiserer at han er i mot søndagsåpne butikker. Dette er ikke å snikinnføre søndagsåpent, men det er å sørge for at kasseapparatene er åpne når turistene faktisk kommer hit.

– Vi sliter med å lønnsheten i turistnæringen. Da kan det ikke være Fylkesmannens oppgave å hindre at turiststedene i distriktet kan tjene penger på de turistene som faktisk kommer. Jeg mener god distrikspolitik er å lete etter steder utenfor pressområdene som kan tiltrekke seg turisme, sier Stangeland.

Fylkesmannen frykter at ved å gi steder som Hellvik og Egersund sentrum status som typiske turiststeder, ville det blitt opplevd som forskjellsbehandling av de stedene som tidligere har fått avslag. For begge steder gjelder søknaden kun i ukene og månedene når turiststrømmen er stor.

Det vil fortsatt være mulig for Eigersund å søke dispensasjon, men Fylkesmannen er altså ikke villige til å gi dette permanent. Det er i dag 85 kommuner som har status som typiske turiststeder og tallet er økende.

Jon Ingemundsen

Ogna, ikke turiststed

Ove Kvarme driver butikken og bensinstasjonen i turistbygda Ogna like ved Turistveg Jæren og Nordsjøvegen. Han forteller at det er 1000 hytter i hans område.

– Jeg er frytelig provosert. En Kiwibutikk på Bokstad i Oslo på 480 m2 får holde åpent, men ikke vi. Forskjellsbehandling. De vil at vi skal satse på turisme, men det nytter jo ikke når vi må stenge dørene for dem.

Kvarme forteller at han vil sende en ny søknad så fort det kommer en ny fylkesmann i Rogaland.