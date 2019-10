Støre tok EØS-avtalen i forsvar i løvens hule

– Ap mener EØS-avtalen er god og skal tas vare på i en urolig verden. Derfor er jeg ærlig – vårt program og landsmøte går ikke inn for å utrede et alternativ til noe vi er for, sa Støre i sin tale til Fellesforbundets landsmøte i Oslo tirsdag.

– Norsk arbeidslivspolitikk bestemmes i all hovedsak i Norge, ikke i Brussel. Det er Høyre-regjeringen som er den største utfordringen, politikken den fører og den manglende viljen til å bruke norsk politikk til å vedta norske regler og norske tilsyn.

Fellesforbundet er med sine 160.000 medlemmer det største LO-forbundet i privat sektor og organiserer arbeidere i en rekke industrinæringer.

Vil skrote avtalen

Mange av Fellesforbundets tillitsvalgte har sett seg lei på hele EØS-avtalen og mener den er en sentral årsak til økende problemer med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge.

Men forbundsledelsen forsvarer EØS-avtalen, og representantskapet i forbundet har i forkant av onsdagens avstemning lagt fram et kompromissforslag. Der fremmes et krav om en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen. Ifølge innstillingen må alternativet til EØS enten bygge på WTO-regelverket og Norges handelsavtale med EU fra 1973, eller fullt medlemskap i EU.

Hvis Fellesforbundet likevel skulle stemme for å si nei til avtalen, vil det kunne føre til at LO som helhet sier nei til EØS på sin kongress i 2021.

Støre brukte mye av sin tale på å snakke om hvordan det er mulig å endre arbeidslivspolitikken innenfor rammene av EØS-avtalen.

Handlingsrom

Ap-lederen snakket om hvordan Ap har foreslått å innføre tjenestepensjon fra første krone, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, øke fagforeningsfradraget, gjøre det enklere å allmenngjøre avtaler og sikre hele faste stillinger – bare for å oppleve at regjeringen har sagt nei.

Han viste dessuten til forslag om å stramme inn kontrollen i transportsektoren.

– Det er ingenting i EØS som sier det må være cowboy-tilstander i deler av norsk arbeidsliv, sa Støre.

– Vi trenger en storrengjøring i norsk arbeidsliv. Skal vi gjøre rent, hjelper det ikke å si opp EØS-avtalen. Vi må si opp regjeringen, fastslo Ap-lederen.

Han stilte seg for øvrig åpen til å utrede handlingsrommet i EØS-avtalen:

– Dere skriver at vi bør utrede hvordan vi bør bruke det handlingsrommet mer. Det synes jeg er et spennende forslag.