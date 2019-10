Full forsoning i FNB – nå er ingen ekskludert

Styret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har i et møte med Ellen Karin Moen i helgen, FNB Sandnes og John Hov blitt enige om å omgjøre eksklusjonen av de to til en advarsel.

Det skriver FNB i en pressemelding.

Grunnen til dette er at de har beklaget eksklusjonen av Alexandra Eva Lind og har beklaget at samarbeidet med det sentrale styret har vært for dårlig.

– Ellen Karin Moen og John Hov vedkjenner seg også at det sentrale styret har styringsrett over de lokale styrene, også FNB Sandnes, skriver de i pressemeldingen.

Alle tar beklager

Sentralstyret i FNB beklager også at kommunikasjonen med FNB Sandnes har vært for dårlig.

– Med dette er tilliten mellom disse to og det sentrale styret opprettet, skriver de i pressemeldingen.

Nå vil FNB jobbe for et godt samarbeid på alle plan, også med medlemmene.

– Vi vil sørge for en bedre kommunikasjon oss imellom og fokusere på å få best mulig gjennomslag for vår politikk for våre velgere, skriver de.

Pressemeldingen er signert av både Lars Petter Endresen og Leif Høybakk i sentralstyret og John Hov og Ellen Karin Moen i FNB Sandnes.

– Har vært forferdelig

Ellen Karin Moen sier til Aftenbladet at det nå skal bli godt og få ro i rekkene og kunne fokusere på politikken. Hun kunne godt ha vært foruten hele saken.

– Saken har vært som den har vært, men i etterpåklokskapens navn kunne nok ting ha blitt håndtert på en annen måte, sier Moen.

– Hvordan har denne perioden vært?

– Det har vært forferdelig. Ikke bare for meg og Alexandra, men for alle involverte. Nå må vi få ro til å drive politikken. Det skylder vi velgerne. Det er flaut at det startet slik det gjorde. Det må vi ta ansvar for alle sammen. Enhver konflikt oppstår ikke fra et menneske alene. Det har vi vært opptatt av i pressemeldingen også, at det er en skylddeling, sier Moen.

