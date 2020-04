Mann sendt til SUS med alvorlige skader etter knivstikking på Vigrestad

Én person er kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket på Vigrestad søndag kveld. Flere personer er pågrepet og siktet for ugjerningen. Klokken 22.15 bekrefter politiet at de fortsatt jobber på flere steder i og rundt Vigrestad sentrum.

Vitner forteller at det skal ha vært en slåsskamp i nærheten av togstasjonen på Vigrestad søndag kveld. Det er foreløpig uklart om den har noe med knivstikkingen å gjøre. Foto: Ronny Hjertås

– Vi er der fortsatt, og vi er på flere ulike steder. Mer informasjon har jeg ikke nå. Vi jobber fortsatt med å skaffe oss en oversikt, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Én person ble søndag kveld knivstukket på Vigrestad i Hå kommune. Aftenbladet kjenner til at mannen skal ha blitt fraktet til Stavanger universitetssjukehus med alvorlige stikkskader i bryst og hode.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 19.23.

En drøy time senere, klokken 20.27, sendte de ut en pressemelding der de bekrefter at to personer er pågrepet og siktet for knivstikkingen.

Politiet har oppsøkt flere adresser i og rundt Vigrestad søndag kveld. Like før klokken 22.00 søkte de i området rundt en kiosk i sentrum. Foto: Ronny Hjertås

Senere søndag kveld forteller flere personer til Aftenbladet at politipatruljer med hunder søker like ved MIX-kiosken i Vigrestad sentrum.

I tillegg skal flere patruljer befinne seg i området rundt togstasjonen - som ligger i gåavstand fra kiosken.

Vitner forteller at skal søndag kveld ha vært bråk både i nærheten av kiosken, og ved togstasjonen i Vigrestad.

Litt tidligere søndag kveld stoppet politiet en bil utenfor Vigrestad sentrum. Føreren av denne bilen ble arrestert.

En person ble pågrepet kjørende i en bil i nærheten av Vigrestad sentrum. Foto: Ronny Hjertås