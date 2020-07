Andrea Johannessen Kverneng trodde hun skulle komme inn på NHH i Bergen med god margin. Men det var før det ble bestemt at en datamaskin skulle regne ut karakterene til IB-studenter over hele verden. For Stavanger-kvinnen betyr det at hun går ned mer enn en halv karakter i snitt - uten at hun helt skjønner hvorfor. Foto: Jan Inge Haga