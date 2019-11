Hå-budsjettet: Mjåtveit sier nei, Skrettingland tror det er starten på noe nytt

Hå kommune er en hver distrikspolitikers våte drøm. Seks stasjonsbyer, og Stokkelandsmarka like i nærheten, ligger som perler på to snorer, langs Jærbanen, eller Bybanen, som ordfører Jonas Skrettingland kaller linja. Det er lett å se at det er toget som har skapt bygdene i Hå, skapt strukturen i Hå. Derfor satte enkelte politikere kaffen i halsen da rådmannen tirsdag la fram sitt budsjettforslag.

– Du kan tro jeg reagerte, sier Terje Mjåtveit (Hålista).

Sett utenfra er det rådmann Anne Berit Berge Ims gjør logisk. Det er slik rådmenn tenker. Større enheter er billigere å drifte. Hun formulerer det slik:

«Det er kostnadskrevende å opprettholde så mange kommunale tilbud på så mange tettsteder.»

Brannfakler

For å forklare grepene hun foreslår, minner hun politikerne om at Hå ikke har fjelloverganger, ingen fjorder å krysse, ingen bebodde øyer, det er bare tre mil fra Sirevåg til Høyland og det er gode kollektive tilbud.

– Jeg har derfor sett på ulike geografiske strukturgrep for å få ned kostnadene uten at tilbudet totalt sett blir dårligere for innbyggerne.

Bak denne logiske måten å bygge opp argumentet på, ligger det en bråte med brannfakler på lur. Du må kjenne Hås historie for å oppdage dem. Det var derfor Terje Mjåtveit satte kaffen i halsen under budsjettpresentasjonen. «Strukturgrep» betyr for eksempel å la være å gjenåpne biblioteket på Vigrestad. Selv om det tar bare 9 minutter å kjøre Kyrkjevegen fra Vigrestad til biblioteket på Varhaug, og 14 minutter å kjøre den samme turen til Ogna, så handler saken om noe helt annet enn bøker. Den handler om det som gjør et sted til et sted, får Aftenbladet vite.

– Det er nettopp rivaliseringen mellom de sterke bygdene som har skapt Hå, som har stimulert til bygging av haller og mye annet. Vi kan ikke begynne å utarme bygdene, slik budsjettet legger opp til.

Mjåtveit sier at dette er nye toner i Hå. Slik var det ikke før. Nå handler budsjettene om det som skal nedlegges. Han er særlig opptatt av å kjempe for saker han kaller primæroppgavene til kommunen, helse og omsorg.

– Det er helt urimelig at sjukeheimen og Olsvoll rammes, men på toppen av dette vurderes det å legge ned skolen på Høyland. Det bor nesten like mange der som på Ogna, sier Mjåtveit som nå vil at driften i kommunen skal analyseres. Han vil vil vite hva som er galt.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for at dette budsjettforslaget ikke blir vedtatt.

Tenke nytt

Ordfører Jonas Skrettingland (KrF) er krystallklar på en ting; det er ikke aktuelt å samle alt på et sted. Men så er han åpen for at tiden er inne for å tenke nytt.

– Jeg mener vi i det siste har blitt betydelig flinkere til å tenke kommunen som helhet og ikke bare stasjonsby for stasjonsby.

Han la merke til at rådmannen i forbindelse med budsjettet sa at «det var galt i fjor, men verre i år». Han tror derfor at økonomien vil tvinge kommunen til å tenke nytt.

– Vi må våge se kommunen som en helhet og spørre hva slags tilbud som skal være kun på noen plasser og hva slags tilbud som skal være på alle plasser. For oss er det en ny måte å tenke på. Dette er starten, men jeg er sikker på at vi må tenke mer slik i framtiden. Ostehøvel nytter ikke alltid. Vi må derfor, som rådmannen sier, begynne å ta strukturgrep, sier Skrettingland.