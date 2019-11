Norges yngste ordfører tjente minst

Mens Jonas Andersen Sayed var student i Stavanger og hadde en beskjeden inntekt på 24.947 kroner, hadde partikollega og Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen en inntekt på 677.903 i fjor.

Det betyr at det blir et meget solid lønnshopp for tidendes yngste norske ordfører de fire neste årene. Men han har fortsatt et stykke opp til ordførerkollegene med høyest inntekt.

Kombinasjonen av pensjon og ordførerlønn er årsaken til at Sandnes-ordfører Stanley Wirak har høyere inntekt enn mange av sine kolleger. Sandnes-ordføreren tok tidligpensjon fra Statoil i 2008 og hadde i fjor en inntekt på 2,5 millioner i fjor.

Størst inntekt hadde advokat Hogne Skjerpe med nesten 4 millioner kroner. Det er mye mer enn han vil få som ny ordfører i Lund.

Jarle Aasland

Hogne Skjerpe er en av flere nye ordførere etter høstens valg:.

Nye på årets ordførerliste er: Kari Nessa Nordtun (Stavanger), Tom Henning Slethei (Sola), Jarle Bø (Randaberg), Sigmund Rolfsen (Klepp), Kjetil Slettebø (Bjerkreim), Hogne Skjerpe (Lund), Osmund Våga (Bokn), Stian Gill Bjørsvik (Kvitsøy) og landets yngste ordfører, 22 år gamle Jonas Andersen Sayed (Sokndal). Ny er også fylkesordfører Marianne Chesak, som var varaordfører i fylket i forrige periode.

Det betyr samtidig at de hadde andre jobber i fjor. Så det er ikke ordførerlønnen som ligger til grunn for inntekt, skatt og formue.

Størst formue har fortsatt Time-ordfører Reinert Kverneland med nesten 50 millioner kroner. Men den nye ordføreren i Sola, Tom Henning Slethei, er også en holden mann og står bokført med en formue på 32 millioner.

Grunnlaget for formuen til Slethei er stort sett aksjeinvesteringer, blant annet i Noreco, der han har tjent gode penger på kjøp og salg.

– Hovedfokuset mitt nå er å være ordfører, så noe av driften jeg har vært involvert i er håndtert av andre ansatte, sier Slethei til Aftenbladet.

Men han eier fortsatt flere selskapet, og han eier også Hummeren Hotel og andre eiendommer. Det meste av formuen er bundet opp i selskaper og hans reelle formue er tidligere beregnet til ca. 150 millioner kroner.