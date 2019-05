Geir Johansen selger Stavanger Bygg.

«Starka AS, eier av Modulvegger-gruppen, kjøper 90,1 prosent av aksjene i Stavanger Bygg AS, og Stavanger Bygg AS blir dermed en del av Modulvegger-gruppen. Asbjørn Heimark, daglig leder i Stavanger Bygg AS, beholder sine 9,9 prosent av aksjene. Selger av aksjene er Geir Johansen som var daglig leder av Stavanger Bygg AS fra 1. juni 1986 til han overlot den daglige driften av selskapet til Asbjørn Heimark 1. januar 2014. Geir Johansen vil fortsette som styremedlem i Stavanger Bygg AS», heter det i en pressemelding.

Stavanger Bygg er en tradisjonsrik bedrift. Driften bak Stavanger Bygg ble etablert i 1947, og selskapet har 72 års erfaring som innredningsentreprenør med hovedfokus på markedet fra Stavanger-regionen og sørover til Egersund. Stavanger Bygg AS holder til på Forus hvor selskapet har 54 ansatte.

Stavanger Bygg har spesialisert seg på innrednings- og tømmerarbeid på næringsbygg, og selskapet er også engasjert i bygging av leiligheter.

Stavanger Bygg omsatte for 76,1 millioner kroner i fjor med et driftsresultat på 3,7 millioner kroner. I 2017 var driftsinntektene på 41,5 millioner kroner med et resultat på minus 38.000 kroner.

Videre i pressemeldingen heter det: «Modulvegger-gruppen er en ledende aktør innenfor systeminnredninger i Norge. Gruppen har god økonomi og er en sunn bedrift med klare definerte målsettinger for omsetning og virkeområde. Modulvegger-gruppen hadde samlet omsetning på rundt 350 millioner kroner i 2018. Modulvegger gruppen består av: Systeminnredningsentreprenørene, Modulvegger Oslo AS, Modulvegger Trondheim AS og Modulvegger Østfold AS. Modulvegger Oslo AS har også distriktskontorer i Drammen og Jessheim».

Om bakgrunnen for oppkjøpet opplyses det følgende: «Starka AS ønsker å styrke Modulvegger-gruppens markedsposisjon i Stavanger-regionen - et marked i positiv utvikling med et økende antall prosjekter. Gjennom kjøpet av Stavanger Bygg AS får Modulvegger et veldrevet og solid selskap med faglig sterke og erfarne ansatte. Dette gir et godt fundament for videre utvikling».