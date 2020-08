Sju leiligheter evakuert – etterforskning starter onsdag

Det pågår sikring og etterslukking i minst seks timer etter at selve brannen er slukket. Foto: Jon Ingemundsen

HILLEVÅG: I halv fire-tiden meldte politiet at brannen i rekkehusene i Hillevåg i Stavanger var under kontroll. Alle beboerne var gjort rede for. Da gjensto sikring og etterslukning.