Wirak kalte inn til lukket møte om kutt, men samarbeidet knirker

Onsdag møtes toppledelse og toppolitikere til det som skulle ha vært et lukket møte. Tema: En krevende økonomisk situasjon og varslede innsparinger på 300 millioner kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ordfører Stanley Wirak håper på en bredest mulig enighet om knalltøffe prioriteringer når kommunen skal spare minst 300 millioner kroner. Foto: Kristian Jacobsen

Det ligger an til å bli en ekstra mørk høst i Sandnes. I mai ble det klart at kommunen må spare 300 millioner kroner, 200 millioner mer enn først antatt.

I juni vedtok politikerne de første kuttene. Langt mer er i vente. Onsdag har ordføreren innkalt alle partilederne til et «dialogmøte for utveksling av ideer».

– Jeg hadde ikke tenkt at dette skulle være et møte for andre enn de inviterte, opplyste Wirak før ferien.

Men siden han har kalt inn alle gruppelederne, er møtet å regne som et folkevalgt organ og skal derav være åpnet for publikum og presse.

– Hensikten er å få en gjennomgang av den økonomiske situasjonen, samt å få en dialog på hvor det er muligheter for innsparinger, sier ordfører Stanley Wirak, og legger til at det ikke blir fattet noen endelige vedtak onsdag.

Samarbeidet knirker

Etter valget i 2019 ble KrF, Høyre og Venstre invitert med til budsjettsamarbeid med posisjonen (Ap, Frp, FNB og Sp). Foto: Pål Christensen

Ordføreren håper å få flere partier med når politikerne skal vedta hvor de store kuttene skal tas.

– Ja, etter hvert håper jeg det. Om vi kan finne noe omforent er det bra. Gjør vi ikke det, må vi gjøre nødvendige tiltak, og da er det flertallet som bestemmer. Jo bredere flertallet er, jo bedre er det, sier Wirak.

Etter valget i 2019 ble KrF, Høyre og Venstre invitert med til budsjettsamarbeid med posisjonen (Ap, Frp, FNB og Sp). Ett år senere, knirker det allerede i samarbeidet. Budsjettkameratene Høyre og KrF er ikke fornøyde.

Kenny Rettore i Høyre mener budsjettsamarbeidet er mye på posisjonens premisser. Foto: Kristian Jacobsen

– Er dere fortsatt med i budsjettsamarbeidet?

– Tja. Hvis vi har et samarbeid, må vi tas med på råd og samtaler og ha en reell innflytelse. Høyre og de andre budsjettkameratene (KrF og V) har ikke blitt tatt med på råd når posisjonen har brukt fond for å støtte noe. Tilbakemeldingen vi har fått er at når penger ikke tas over driften, er det ikke nødvendig å drøfte med oss. Vi må involveres uansett hvor pengene tas fra, sier Kenny Rettore (Høyre).

Oddny Helen Turøy (KrF) og ordfører Stanley Wirak (Ap). Foto: Pål Christensen

– I enkelte saker glemmer de å ta oss med på råd, og vi har ikke blitt kontaktet før de legger frem forslag til større endringer. Det er litt merkelig når vi tross alt har et budsjettsamarbeid, sier også Oddny Helen Turøy (KrF).

– Eksempler?

– Vi leste i avisen at det var brukt 2 millioner kroner av fond på Sandnes sentrum. Vi er ikke uenige, men ble aldri tatt med på råd, sier Rettore.

– Koronapandemien gjør vel at ting må skje litt fort?

– De hadde tid til å informere pressen. Vi var også tilgjengelige, sier Rettore.

Han legger til at Høyre stilte seg bak hovedtrekkene til posisjonen i juni. Da ble en rekke investering satt på vent (p-hus, sjøbad, sykkelstier mm).

– Men vi hadde flere punkter vi ønsket å få vurdert, det fikk vi ikke tilslutning til.

– På posisjonens premisser

Ordfører Stanley Wirak. Foto: Jon Ingemundsen

Rettore mener posisjonen noen ganger åpenbart har glemt at de har et budsjettsamarbeid, og har kommet løpende i siste liten og unnskyldt seg.

– Vi samarbeider på posisjons premisser, sier han.

– Eksisterer budsjettsamarbeidet fortsatt, Wirak?

– Ja, vi er enige om mye allerede, blant annet utsatte investering, stillingsstopp og konsulent-stopp. Vi styrer ut fra vedtatt budsjett, og skal vi gjøre endringer så må vi være enige.

– Er dere flinke til å ta budsjettkameratene med på råd?

– Det kan vi alltids diskutere. Det har vært tilfeller der vi burde ha hatt en bedre kommunikasjon, men vi prøver å gjøre det så reelt som mulig, sier Wirak.

– Hva med Rødt, SV og MGD, får du dem også med på en felles front?

– Kommer de med eiendomsskatt blir ikke samarbeid aktuelt. Vi er ikke villige til å diskutere eiendomsskatt på verken næring eller bolig i denne perioden, sier Wirak.

Les også Redder arbeidsplasser ved Sandnes Pro-Service

Ønsker å samarbeide

Onsdag møtes alle gruppelederne på rådhuset. Rådmannen skal orientere om den vanskelige økonomiske situasjonen før partiene skal diskutere mulige tiltak.

Det er satt ned 16 arbeidsgrupper som jobber med forslag til innsparinger. Noen av kuttene skal vedtas allerede i perioderapporten i oktober, men de største kuttene kommer først i økonomiplanen for 2021, som blir vedtatt i desember.

Rettore er tydelig på at Høyre ønsker å samarbeide.

– Det er bra at ordføreren kaller inn alle. I store økonomisk viktige saker er det viktig med et bredest mulig flertall. Hadde jeg vært ordfører, ville jeg gjort det i alle tunge saker. Det handler om å lytte til flere, sier Rettore.

Også KrF ønsker samarbeid.

– Det er bra å bli invitert tidlig inn i prosessen, sier Turøy, men nå mener hun det haster med eiendomsskatt på næring.

Uten det, blir det trolig ingen støtte fra KrF i neste budsjettrunde.

– Nei, det blir det neppe. Men nå må vi først se på hva dette vil gi av inntekter, så må vi ta en ny runde i gruppen. Kuttene blir så krevende at vi trolig ikke kommer utenom eiendomsskatt, sier Turøy.

Høyre vil kutte politiske utvalg

– Hvilke forslag har Høyre til å øke inntekten?

– Vi har forslag til besparelser og mener blant annet det må ses på den politiske organiseringen, sier Rettore.

Høyre foreslo allerede i juni å kutte ut utvalg for miljø og tekniske saker, og begrunner med at mange av sakene behandles også av formannskapet.

– Vi mener det også bør ses på organiseringen i kommunens administrasjon. Kan vi gjøre ting annerledes? Kan vi samarbeide med andre kommuner? Vi har i flere år bedt posisjonen se på ulike driftsmodeller.

– Samtidig er det kanskje noen lyspunkter for Sandnes. Vi vet at både den totale lønnsrammen og arbeidsgiveravgiften i budsjettet for 2020 er satt for høyt. Vi tipper dette vil utgjøre 70–80 million kroner i besparelser, det vil bety mye for kommuneøkonomien, sier Rettore.

Fakta Innsparinger og kutt vedtatt i juni: Nytt p-hus som i sentrum

Flytende sjøbad

Gang- og sykkelsti til Melshei.

Fortau langs Figgenveien.

Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken.

Pendlerparkering på Ganddal.

Utvidelse av Solaveien.

Forsand, sjøhuset i Bergevik. Følgende konkrete sparetiltak ble også vedtatt: Avvikle dobbeltrom.

Redusere årsverk i hjemmetjenesten.

Redusere 1,9 årsverk innen fysio-ergotjenestene, boligtjenesten og flyktningenheten.

Redusere 2 årsverk i Mestringsenheten. Les mer