Go-Aheads lokaltog går likevel som normalt torsdag ettermddag

Go-Ahead kjører likevel ettermiddagsrutene mellom Stavanger og Skeiane, som i går ble varslet kansellert.

Foto: Kristian Jacobsen

På grunn av feil på togsett togsett og sykdom ba Go-Ahead ber folk ta bussen, sykle eller ha hjemmekontor torsdag.

– Vi har dessverre noen utfordringer med å stille full togproduksjon i morgen på Jærbanen. Vi har feil på tre togsett som da ikke kan kjøre, og i tillegg er det også sykdom blant togpersonalet, sier Dag Brekke, salg- og markedsansvarlig i Go Ahead.

Dette fører til at opprinnelig 12 avganger mellom Stavanger – Skeiane – Stavanger måtte innstilles. De fleste avgangene er på morgenen, men også noen tidlig ettermiddag.

Men Go-Ahead melder torsdag formiddag at disse rutene nå likevel vil gå som normalt.

Årsaken til at det er de såkalte Sandnesvendingene som innstiller, er at dette ifølge Brekkan får minst konsekvenser for kundene.

Go-Ahead ønsker å informere om dette på forhånd, slik at folk kan ta koronahensyn.

– Vi henstiller til kundene å benytte seg av andre transportmidler, for eksempel Kolumbus sitt ruteopplegg, alternativt å reise med andre tog, ta hjemmekontor, sykle eller gå, sier Brekkan.

– Go-Ahead Norge beklager dette veldig, og vil gjøre det vi kan for å få en normal toghverdag så fort som mulig.

Disse avgangene er innstilt:

Kl. 5.38 Stavanger – Skeiane med retur kl. 6.27

Kl. 6.39 Stavanger – Skeiane med retur kl. 7.27

Kl. 7.39 Stavanger – Skeiane med retur kl. 8.27

Kl. 8.09 Stavanger – Skeiane med retur kl. 8.57

Publisert: Publisert: 2. september 2020 23:28 Oppdatert: 3. september 2020 09:41