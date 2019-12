Her ble seig olje, asfalt, en septiktank og søppel begravd under Ryfast

Entreprenøren sa at alt var i orden. Nå vurderer Statens vegvesen å trekke inn politiet etter at asfalt, betong, maskindeler, søppel, rør, kum, septiktank og olje ble begravd under Ryfast-prosjektet.