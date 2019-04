– Marokko vil vise at vi er på deres side, sa den marokkanske ambassadøren Lamia Radi før hun ga boken med kondolanser til Marens mor, Irene Ueland.

Ueland takket ambassadøren på engelsk, før hun gikk over til norsk for å takke for støtten hun og familien har fått i tiden etter datterens død.

– Vi har fått fantastisk god hjelp i den vanskelige tiden. Jeg har hatt mange gode folk rundt meg. Men sorgen etter Maren er så uendelig stort og dypt. Ting har ikke blitt bedre. Først var det sjokk og sorg, nå er det bare sorg. Det vil ta tid, sa Ueland.

Jan Inge Haga

Ofre for terror

Maren Ueland og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i Marokko mandag 17. desember 2018.

Maren og Louisa var begge studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark, der de studerte friluftsliv, kultur- og naturveiledning. De to kvinnene var etter alt å dømme ofre for en meningsløs terrorhandling i Atlasfjellene der de var på telttur.

En 33 år gammel sveitsisk-britisk mann er dømt til ti års fengsel i forbindelse med drapene.

– De er her for familien

Ordfører Reinert Kverneland i Time sier at protokollen og støtten Marokko har vist betyr mye for lokalsamfunnet, men først og fremst for familien.

Jan Inge Haga

– De er her for familien. Men jeg syns det er fint at folk får se Marokko som et fint land, sier Kverneland.

Flere sympatimeldinger fra Marokko

Marokko har ved flere tidligere anledninger vist sin sympati med Maren Uelands familie.

Under Marens bisettelse bragte den marokkanske ambassadøren videre hilsener fra ungdommer i Marokko som skrev at deres hjerter skriker, og at fuglene har sluttet å synge.

– Men i den mørke tida vi går gjennom, der uskyldige blir drept, må vi hegne om verdien som ligger i at vi mennesker står sammen. Uansett religion. Det samholdet er høyere enn noe annet, sa hun da.

Etter drapene sendte også flere marokkanere sympatimeldinger til Irene Ueland på Facebook.