Far til Utøya-drept: - Jeg stanser ofte ved monumentet og snakker med turister

Fakta: Terrorangrepet 22. juli 22. juli 2011 ble regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya utsatt for nesten parallelle terrorangrep, med samme gjerningsmann.

I alt 77 mennesker omkom. 69 ble drept på Utøya.

32 år gamle Anders Bering Breivik ble dømt til 21 års forvaring for terrorhandlingene.

Han satte fra seg en hjemmelaget bombe i en bil utenfor regjerinsgkvartalet, ukledd som sikkerhetsvakt. Bomben lagde store materielle ødeleggelser i mange bygg, regjeringen og administrasjonen måtte flytte til midlertidige lokaler i mange år etterpå. Åtte personer ble drept i Oslo.

Derfra dro han til Utøya, kledde seg ut som politimann og drepte 69 ungdommer og voksne på AUF-leiren. Kilde: NTB

Egersund har sitt 22. juli-monument. Det er plassert ved utløpet av de to elvene som renner gjennom byen. Den sentrale plasseringen har gjort at monumentet i dag er en naturlig del av lokalidentiteten. Mange stanser ved det og leser teksten til Lars Saaby Christensen.

Inghild Vanglo var leder i Eigersund Arbeiderparti 22. juli 2011. Hun var ikke med i minibussen som kjørte til Sundvollen hotell, men hun satt i telefonen hjemme for koordinere alt som måtte gjøres i dagene etterpå.

Fem fra Dalane AUF hadde reist til Utøya. Jamil Rafal Mohamad kom aldri tilbake. Far til Jamil Rafael, Yasin Jamil, jobber i dag like i nærheten av monumentet.

- Det hender ofte jeg ser turister flokke seg rundt det. Da går jeg bort og forteller hva det symboliserer og at det er reist etter at datteren ble min drept på Utøya.

Jamil Rafal er ikke gravlagt i Egersund, derfor er minnesmerket ekstra viktig for familien. Den er for dem nesten som en gravstøtte over datteren. Også for de fire andre som overlevde terrorismen er monumentet viktig. Det ble avduket 6. oktober 2012 av Marta-Johanne Svendsen. Hun var den gang AUF-leder i Dalane.

I Stavanger markeres dagen ved at kommunens representanter hvert år legger ned blomster ved minnesmerket på Lundsneset. Marianne Sandvik fra Stavanger mistet livet 22. juli 2011.

Inghild Vanglo har vanskelig for å snakke om det som hendte selv nå åtte år seinere. Hun tørker en tåre og forteller at hendelsen fortsatt sitter i kroppen.

– Den slipper ikke taket. Jeg husker så godt selve dagen og da det gikk opp for oss hvilket omfang tragedien hadde. Nå i ettertid gjør det ekstra vondt å se at ideene terroristen sto for fortsatt lever blant enkelte og at han står for det samme fortsatt uten å angre det aller minste.

Vanglo forteller at hun er glad for at kommunen plasserte monumentet der det står. Det er et sted med mye trafikk av folk og hun ser daglig fra kontorvinduet sitt at folk stanser opp og leser teksten på monumentet.

Under er bildegalleri fra minnesmarkeringen i Regjeringskvartalet i Oslo mandag morgen: