Høyre vil ha badebåt til byøyene

– Vi ønsker å gjøre skjærgården vår mer tilgjengelig. Man skal ikke trenge å ha hytte eller båt for å få komme hit ut, sier Hernes.

Unngår manetene

Han lar seg ikke affisere av at forekomsten av båt- og hytteeiere nok er større i Høyre enn i de aller fleste andre partier.

Hernes står på brygga på Langøy og speider etter et stykke hav helt fritt for brennmaneter. Det tar sin tid, men omsider tar han sjansen og stuper uti. 20 grader varmt vann er deilig og avkjølende når gradestokken på land nærmer seg de 30.

Det er ikke like lett å se de hersens brennmanetene når ordførerkandidaten skal inn igjen på land. Det ligger i hvert fall en diger en midt i badestigen, noe ivrige hjelpere på land gjør Hernes oppmerksom på.

Flere om idyllen

Løsningen blir å benytte stigen opp på båten til Martin Dubland Olsen, som har funnet seg en fin og solfylt plass på brygga.

– Badebåt? Vi har det jo ganske fint her, slik vi har det. Men det er sikkert plass til noen flere rundt på øyene her. Jeg stemmer Høyre, og jeg skifter ikke parti på grunn av dette forslaget, sier Dubland Olsen og ler.

Vi er i Forevika på Langøy, ett av de idylliske stedene Hernes vil at flere skal få oppleve.

June Johansson

Kristiansand i syden

– Vi har sett hva de har fått til Oslo med båttransport ut til Hovedøya og de andre øyene i fjorden. Et enda bedre eksempel er Kristiansand. Der har badebåten blitt kjempepopulær de siste somrene, også blant cruiseturistene. De kjøper turen om bord på skipet som en utflukt, og prisen de betaler er såpass høy at billettprisen for andre passasjerer kan settes lavere. Det er en prispolitikk vi gjerne kan føre her i Stavanger også, sier Hernes.

Bragdøya kystlag i Kristiansand har hatt badebåten i sving siden 2014. I år skal båten gå sine faste øyhopping-turer i skjærgården i seks uker.

– Har ikke Stavanger nok badestrender på fastlandet?

– Stavanger har mange badeplasser. Men for å gjøre byen enda mer attraktiv, bør også den fantastiske skjærgården gjøres mer tilgjengelig. Jeg er overbevist om at en slik båt også vil slå an blant turister i byen vår.

– Er det kommunen som skal drifte en slik båtrute?

– Nei. Kanskje kan vi få et liknende opplegg som i Kristiansand, der én aktør tar på seg oppdraget. En annen mulighet er å lyse jobben ut på anbud. En tredje mulighet er å utvide det ordinære rutetilbudet om sommeren. I så fall betyr det at vi må få til et samarbeid med fylkeskommunen. Vi tenker oss en prøveperiode på 2–3 måneder neste sommer Vi har vel tenkt at båten i hvert fall kan gå i den perioden Vågen er stengt, sier Hernes.

– Men vil du sette av penger på kommunale budsjetter til dette?

– Nei. Vi ser for oss at dette skal være et kommersielt opplegg som bærer seg selv. Kommunens oppgave må være å sørge for tilrettelagte og gode friarealer der båten skal ha sine anløpssteder. Lindøy er allerede et fint opparbeidet friområde. Det samme kan vi få til på eksempelvis Sandøya, Litle Lindøy, Store Marøy og Eigerøya.

Kan bli bedre

Forbedringspunkter på disse øyene er flere grønne enger og gressflater og bedre brygger.

- Det må også gjøres en jobb for finne fram til og merke de beste utkikkspunktene og badeplassene for å gjøre øyene mest mulig attraktive. Badebrygger, badestiger og benker vil det også være behov for, sier Hernes.

– Samtidig er det viktig å understreke at vi har et godt samarbeid med blant andre Naturvernforbundet. Noen øyer er vernet fordi spesielle arter av planter og dyr trenger særskilt beskyttelse. På de stedene ønsker vi ikke økt aktivitet, slår Hernes fast.