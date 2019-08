Voldtektssiktelse mot Frp-tillitsvalgt er henlagt

Det er NRK Rogaland som melder om henleggelsen. Den angivelige hendelsen skal ha skjedd natt til søndag 3. februar i år, på Scandic Maritim i Haugesund. Den helga var Rogaland Frp samlet til fylkesårsmøte.

En mann i 20-årene ble siktet for voldtekt, han erkjente ikke straffskyld. Aftenbladet skrev i juli av politiet skulle ha innstilt på å henlegge voldtektssaken.

Den siktedes forsvarer sier til NRK at klientens versjon er støttet av et filmopptak som ble gjort kvelden og natten da voldtekten skal ha skjedd. Saken er henlagt på bevisets stilling.

Helene Haugland, kvinnens bistandsadvokat, opplyser til NRK at de vil anke avgjørelsen.

Dette er saken

Det var i februar i år at en tillitsvalgt i Frp ble anmeldt for en voldtekt mot en kvinne på et nachspiel under Rogaland Frp sitt fylkesårsmøte på hotellet Scandic Maritim i Haugesund.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple, har hans klient ikke erkjent straffskyld. Mannen har forklart at det skal ha skjedd et frivillig samleie.

Den voldtektssiktede mannen ble pågrepet i Bergen, men ble senere løslatt etter et sju timer langt politiavhør. Siktede og fornærmede skal ha vært til stedet på et nachspiel etter fylkesårsmøtet.

Den siktede mannen ble etter anmeldelse fratatt alle offisielle verv i partiet, og er også strøket fra valglistene inntil videre. Om han stiller til valg i høstens kommune- og fylkestingsvalg vil ifølge fylkesleder i Frp Bente Thorsen være avhengig av hva politiet avdekker.

Den fornærmede kvinnen ble avhørt etter at anmeldelsen ble inngitt. Etter dette har også politiet avhørt en del vitner som var til stede på hotellet kvelden og natten det skal ha skjedd.

Begge de to involverte er i 20-årene.