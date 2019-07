12 personer bortvist av politiet

I løpet av natten måtte politiet i Sør-Vest politidistrikt vise bort hele 12 personer. Halvparten av disse var folk som ikke greide å oppføre seg i Stavanger sentrum.

Fulle folk som krangler

– Det skal litt til å bli bortvist, som regel dreier det seg om folk som ikke greier å oppføre seg, sier operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt. En gjenganger er kranglete personer eller folk som nekter å forlate et utsted de er kastet ut fra. Så godt som alltid, dreier det seg om berusede mennesker.

Operasjonsleder Ask forklarer at folk som ikke følger politiets ordre, kan bli anmeldt og risikerer bot. Noen kan også ende opp med å måtte overnatte i arresten.

Foruten regulær fyllesjau, hadde politiet også annet å henge fingrene i natt til søndag:

Ved Valbergtårnet i Stavanger sentrum ble en mann og en dame anmeldt for bruk av narkotika og deretter bortvist.

Litt etter klokken 2 natt til søndag var det et slagsmål mellom to menn på 21 og 23 år utenfor et utested på Skagen-kaien. 23-åringen måtte få politiskyss til legevakten for å sy flere sting over øyet som følge av slåsskampen. Politiet har opprettet sak.

Uheldig urinering

I Sandnes ble en 26 år gammel mann fersket da han fant det fornuftig å urinere på et butikkvindu i Langgata. Politiet har opprettet sak, og mannen kan belage seg på å bidra med flere kroner i den allerede dystre statistikken over tissebøter i distriktet.

Urinering på et butikkvindu kan for øvrig karakteriseres som en noe bedre løsning enn den en tissetrengt 27-åring i Haugesund valgte. Han ble nemlig puttet i kasjotten etter at han urinerte på tre andre personer på et utested.