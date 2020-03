Fulle parkeringsplasser i finværet, og mye folk på de mest populære plassene – men mange tar ikke hensyn til koronasmitteråd

– Jeg har aldri sett så mange biler her før, sier Kjell Kristiansen. Han bor like ved parkeringsplassene nedenfor Dalsnuten, og er ikke bare overrasket over uvettig parkering. – Skremmende at folk ikke tar hensyn til koronasmitteråd, sier han.