– Vi har lenge jobbet med å få økt økonomisk støtte. Vi ønsker å skape flere studieplasser på Fagskolen i Rogaland og satse på ulike fagutdanninger, innenfor både helse og maritime fag, sier Ole Ueland, ordfører i Sola kommune. Ueland er også fylkesordførerkandidat for Rogaland Høyre.

Regjeringen anslår at Norge har behov for 100.000 nye fagarbeidere innen 2030.

Stort behov

Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet utdanning som er kortere og mer praktisk orientert enn det tre år lange bachelorstudiet på universitet og høyskoler. Mange av studiene på Rogaland fagskole er toårig, noen er delvis nettbasert, mens andre studier tas på deltid over tre år.

– Vi trenger flere som vil jobbe i kjeledress og helseuniform. Det er viktig at vi får unge til å se at denne type utdanning er en attraktiv vei å gå .Vi vet det er et økende behov i arbeidslivet etter denne typen kompetanse. Unge må se at det gir muligheter til å gå denne veien, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp.

Satser helse og maritime fag

Fagskolen i Rogaland er blant de største fagskolene i Norge, og har rundt 700 studieplasser. Fagskolen tilbyr studier innen blant annet maritime fag, helsefag og petroleumsfag. Million-bevilgningen skal særlig gå til utvikling av maritime fag og helsefag.

– Det er behov for flere med maritim utdanning. De som tar dette skal være sertifiserte og ha kompetanse som næringen etterspør. Helse er et alltid etterspurt fagområde. Kommunene trenger folk innenfor helseområdene, for eksempel innenfor psykiatri og innenfor rusarbeid. Det er et stort behov for dyktige fagfolk, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, KrF.

Leder for Stavanger Venstre, Hege Eriksen Nordbøe, mener det også er viktig å investere i teknologi som de med fagutdanning vil bruke i arbeidslivet.

– Teknologien endrer seg raskt i industrien og arbeidslivet ,og det kreves kunnskap og kompetanse om digitalisering og teknologi. At fagskoler har denne teknologien tilgjengelig er viktig for å skape kompetanse i fagutdanninger, sier Nordbøe.

Viktig utdanning

Det er ikke bare Rogaland som får ekstra tilskudd. Fagskolene som får mest i denne omgang er Fagskolen i Hordaland med 5,4 millioner kroner, mens Fagskolen Innlandet tildeles 4,9 millioner kroner, og Nordland fagskole får 3,9 millioner kroner.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ser en positiv utvikling.

– Denne satsingen anerkjenner hvor viktig fagskoleutdanninger er.