Hoppende laks i fjorden gjorde inntrykk på kinesere

På selveste nasjonaldagen besøkte Kinas nummer tre, presidenten i den kinesiske folkekongressen Li Zhanshu og hans følge, Stavanger og Ryfylke.

Delegasjonen landet på Sola like før 10.00 17. mai, og ble fraktet med politikortesje til Lauvvik, hvor L. Rødne & Sønners MS «Rygerdronningen» inn til Ryfylke.

Underveis på båtturen i Ryfylke, fikk de også servert mat fra Ryfylkekokken Frode Selvaag. Blant annet norsk laks i form av sushi, som ifølge Rommetveit falt enormt godt i smak.

Norsk laks var også en stor del av grunnen til båtturen i Ryfylke, og like nord for Kyrkjøy i Sjernarøyane gjorde de et stopp ved et av oppdrettsanleggene til Grieg Seafood.

– Dette gjorde inntrykk

Reisefølget gikk i land ved oppdrettsanlegget og fikk mate fisken og se den hoppe. Rommetveit tror det besøket kan ha stor betydning for norsk fiskeeksport til Kina i fremtiden. I dag ligger det restriksjoner på norsk lakseeksport til Kina, men Norge jobber med å få til en frihandelsavtale med Kina.

– Å få se dette lakseoppdrettet, hvor vanndybden er flere 100 meter, og hvor de får høre hvordan laksen har det, mens de mater dem og laksen hopper og spretter. Det tror jeg gjør inntrykk på de, og viser at dette er skikkelig vare, sier 3. visepresident på Stortinget, Magne Rommetveit, til Aftenbladet

Interessen er økende

Greig Seafood Rogaland er en av sjømatvirksomhetene som er godkjent i Kina. Ifølge regiondirektør i Greig Seafood, Alexander Knudsen, sier de merker at forholdet mellom Norge og Kina er i ferd med å bli normalisert etter tildelingen av Nobels fredspris til dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

– Kina er fremdeles et lite marked for oss, og det tar tid å bygge seg opp igjen. Men vi opplever interesse fra kineserne, sier Knudsen.

– Hvilke betydning har dette besøket for norsk fiskeeksport, og ikke minst for Grieg Seafood?

– Det er vanskelig å vite. Dette var et politisk besøk arrangert av Stortinget, ikke en næringslivsdelegasjon. Handel og eksport av laks ble ikke diskutert. Men vi forstår godt at folk fra land hvor laks er populært er nysgjerrig på hvordan laksen faktisk produseres.

Griegs eksportandeler til Kina er fremdeles små, men salget er i ferd med å øke.

– Vi opplever interesse, men det tar tid å bygge opp et marked, sier Knudsen.

– Har stor betydning

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø tok imot den kinesiske delegasjonen på middagen etter båtturen i Ryfylke, og var ikke med selv. Hun har imidlertid stor tro på at møtet hadde stor betydning for Stavanger-regionens eksport til Kina i fremtiden.

– Det var et veldig viktig møte, som har stor betydning for samarbeidet som gjelder eksport av fisk. De var også veldig opptatt av at vi var en energi-region, sier Sagen-Helgø.

Turen gikk først inn i Lysefjorden, hvor den kinesiske delegasjonen fikk oppleve norsk natur, og ikke minst Preikestolen.

– Zhanshu hadde hørt at scenen i «Mission Impossible» som ble filmet på Preikestolen, ble lagt til Pakistan. Han mente derfor Norge burde sende en offisiell klage til USA om at Preikestolen i alle fall ikke lå i Pakistan, ler Magne Rommetveit, som representerer Hordaland på Stortinget, men som er født og oppvokst på Bryne.

Imponert over Flor & Fjære

Han var den eneste politiske representanten fra Stortinget som var med på turen i Ryfylke og middagen på Hotel Atlantic.

Etterpå gikk turen videre til Flor & Fjære på Sør-Hidle, hvor den kinesiske delegasjonen ifølge Rommetveit ble mektig imponert over de 50.000 blomstene i hagen til familien Bryn.

– Jeg spurte om det lignet en kinesisk hage, men de mente at det ikke var noen i Kina som hadde så fin hage, sier Rommetveit.

Fikk se 17. mai på Sjernarøy

Turen gikk så videre til Sjernarøyane, hvor den kinesiske delegasjonen fikk oppleve 17. mai-feiring på nært hold da de passerte Sjernarøy skule og fikk se alle de festkledde barna som vinket og vaiet med flaggene.

– Det var de også veldig imponert over. De fikk også se litt av folkelivet i byen. Noen av de jeg snakket med syns det var så festlig at folk var så fulle. Jeg forklarte dem at det ikke bare var det 17. mai handlet om, sier Rommetveit.

Til Kårstø

Den kinesiske delegasjonen hadde også en rundtur på Kårstø, Equinor og Gasscos prosesseringsanlegg på Bokn. Kårstø har en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

– Der fikk de se hvordan vi har rigget Nordsjøen og deler av Europa med naturgass i stedet for kull. Li Zhanshu var veldig opptatt av lav- og nullutslipp og å bytte ut kull med naturgass. De var også veldig imponert over hvordan lange rørledninger forsynte Tyskland med gass, sier 3. visepresident på Stortinget, Magne Rommetveit.

Til slutt gikk turen tilbake til Stavanger for middag på Atlantic Hotel. Der deltok blant annet flere Stavanger-politikere, fylkesordfører og varaordfører og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.