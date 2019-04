Mathilde (6) skulle ta siste tur i bakkene. Så gikk det galt i heisen.

Søndag ettermiddag skulle Gro Altenau og mannen Ronald Toppe en siste tur i skibakkene på Voss Resort. Gro Altenau hadde med seg barnebarnet, Mathilde Scjøtt Tomassen (6).

Da de skulle sette seg i stolheisen som går mellom Bavallen og Hangurstoppen, hektet den ene skien til den seks år gamle jenten seg fast i skiutstyret til bestemoren.

– Dermed klarte vi ikke å løfte henne opp på setet. Jeg snudde meg fortvilet til boden der han som hadde kontroll med skiheisen sto, men han så oss ikke. Han sto vendt andre veien mens han snakket med en annen person inne i boden, sier Altenau.

Hun forteller at barnebarnet ble hengende under stolheisen mens hun fortvilet forsøkte å holde seg fast med bestemors ski under den ene armen, og skien til mannen til bestemor under den andre.

– Ropte stopp

Sikkerhetsbøylen var fremdeles oppe da dette skjedde.

– Jeg ropte livredd «stopp, stopp, vi er ikke på plass», men heisen fortsatte oppover. Mathilde gled nedover foten min, og det var i alle fall over fire meter ned til bakken. Hun skrek. Jeg presset foten min alt jeg klarte for å holde henne oppe, forteller Altenau.

Hun anslår at det gikk femten sekunder før nødstoppknappen til skianlegget ble slått på, og heisen stoppet.

Falt ned

Mens jenten forsøkte å klamre seg fast til skiheisen, begynte skigjester under henne å reagere. De røsket sammen flere av de oransje polstrede mattene som vanligvis er bundet fast rundt trær for å hindre ulykker og fikk stablet dem under stolheisen der den lille jenten hang høyt over bakken.

Til slutt klarte hun ikke lenger å holde seg fast og mistet taket.

– Hun falt ned på mattene og ble liggende der og gråte. Jeg og mannen min måtte bli med heisen hele veien til toppen, og kjøre ned igjen på ski til henne, forteller mormoren.

Seksåringen skal ha falt fire meter ned. Ambulansepersonell kom raskt til stedet. De klippet av henne klærne, og en lege undersøkte henne mens hun lå på bakken.

– Hun ble hentet av Luftambulansen og fløyet til Haukeland universitetssjukehus, forteller lensmann Ivar Hellene på Voss.

Faren til Mathilde opplyser til BT at det etter forholdene går bra med henne.

– Det ene lårbenet er knekt, og hun er blitt operert i dag, sier faren mandag ettermiddag.

Undersøkelsessak

Politiet har opprettet en undersøkelsessak.

– Det gjør vi i saker der det er fare for alvorlige skader, for å avklare hva som har skjedd, sier Hellene.

Lensmannen forteller at politiets undersøkelser så langt ikke har avdekket at det har skjedd noe straffbart.

– Det er hundrevis av unger i disse heisene daglig, så det må ha skjedd noe ekstraordinært, men foreløpig vet vi ikke noe mer, sier Hellene.

– Fokus på sikkerhet

Gro Altenau mener at ulykken med barnebarnet bør føre til mer fokus på sikkerhet for barn i skianlegg. Hun forteller at hun årlig er på skiferie i Alpene, og at det der alltid er en ansatt som står ved skiheisen og passer på at alle kommer seg trygt på plass.

– De må gjøre noe, og vi må kunne stole på at heisen stopper. Hun kunne ha blitt drept, eller brukket nakken og ryggen. Dette kunne ha gått mye verre enn et lårbensbrudd, sier mormoren.

Hun og mannen ønsker å takke de snarrådige menneskene som fant frem mattene, og en kvinne som tok seg av Mathilde mens hun lå på bakken.

– Uønsket hendelse

– Vi har hatt en uønsket hendelse, og vi varslet politiet og Statens jernbanetilsyn. Saken er også meldt inn til vårt forsikringsselskap, sier Øyvind Wæhle som er administrerende direktør for Voss resort.

Han forteller at de har opprettet en intern granskning av ulykken.

– Der går vi gjennom hva som har skjedd. Mer kan jeg ikke si nå. Vi har våre rutiner for påstigning og avstigning i skiheisene. Verken daglig leder for skiheisene eller jeg var til stede der ulykken skjedde søndag, sier Wæhle.

– Hvor langt gikk heisen med jenten hengende under?

– Cirka 30 meter og maks ti til tolv sekunder før heisen stoppet.

– Føler med dem

– Vi tenker på og føler med den lille jenten og familien som kom ut for denne ulykken, og ønsker at hun så raskt som mulig kommer seg på bena og tilbake i skibakken hos oss på Voss, sier han.

