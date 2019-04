Jonas Gahr Støre ble enstemmig gjenvalgt som leder av Ap for to nye år og får med seg Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran (ny) som nestledere. Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som sekretær.

Før de ble valgt, var det mer dramatikk. Støre måtte bite i seg noen nederlag.

Disse sakene tapte han:

Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe): Landsmøtet uttalte seg i strid med partiprogrammet og sier nei til å konsekvensutrede de omstridte områdene i Lofoten, Vesterålen og Lofoten. Støre hadde advart mot vedtak som kolliderte med dagens program og led nederlag. Han kunne imidlertid glede seg over at landsmøtet ikke går inn for vern av området. AUF oppfatter saken som en seier, mens skuffelsen var stor i LO og Fagforbundet.

Tannhelse: Arbeiderpartiet vil la staten ta mesteparten av tannlegeregningen. Det koster og ledelsen med Støre i spissen stemte mot forslag. Landsmøtet vil at tannhelsetjenesten skal sidestilles med andre helsetjenester. 146 av delegatene stemte for å gjøre tannhelsetjenesten til en del av den offentlige helsetjenesten. 138 stemte imot.

«Streng» innvandringspolitikk: Ifølge gjeldende partiprogram skal Ap «videreføre en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk.» Denne setningen var gjengitt i forslaget til ny innvandrings- og integreringspolitikk, men landsmøtet vedtok å stryke ordet «streng». Partileder Støre uttale etter vedtaket at han likevel vil omtale politikken som streng.

Disse sakene vant han:

Abort: Landsmøtet sa nei til å fjerne abortnemndene. Partiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol sto i spissen for et ikke ubetydelig mindretall som ønsket å utvide grensen for fri abort fra 12 til 18 uker. Støre advarte sterkt mot dette, og hans syn vant frem.

Atomvåpen: Den andre store stridssaken på landsmøtet var om norsk tilslutning til FNs forbud mot atomvåpen. Da redaksjonskomiteen var ferdig sto, bare AUF igjen med sin dissens om å slutte seg til avtalen. Den ble nedstemt med overveldende flertall.

Ikke veto mot vindmøller: Et forslag om at kommunene skulle få vetorett mot utbygging av vindkraft på land, nådde ikke engang opp til avstemning i salen. Det ble omformulert til et utsagn om at kommunenes syn skulle tillegges stor vekt. Støre advarte mot veto i forkant av landsmøtet.