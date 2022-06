Harald Gunnar Varland er død

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Minneord: Det var vemodig å få bodskapen at Harald Gunnar Varland, denne gode vennen, har skifta adresse, nemleg himlen. Me har mange gilde minner frå tida dei budde på Fogn og det varme fellesskapet me hadde.

Oppfinnaren Gaudesen var morfar. Morbrørne Tanke Vignes og Garmann Vignes dreiv rekefiske i mange år. Me hadde fellesskap på bedehuset, gebursdagar til barn og vaksne, søndagskuleturar, besøk på hytter, Sira, valvaker med ti bråkande ungar med mykje god mat, nyttårsfeiring til langt på natt med

ballongar i taket og papirhattar på hovudet, har bilde av Harald Gunnar i festleg mundur. Gilde minne, samlingar.

Me var også på båttur og gjekk langs Fjellberlandet. Harald Gunnar og eg sat i djup samtale. Så skreik Solveig opp, me gjekk rett mot land, 5 meter igjen. Det gjekk godt. Harald Gunnar var alltid hjelpsam, hadde alltid tid.

Me bygde hus og ny hage skulle anleggast. Harald Gunnar kom ut der eg med hakke, spade, grafse og sluskebrett prøvde slette plenen. Dette går ikkje sa kameraten. Han for heim og henta gravemaskinen og fekk fart på plenen. Så seier han, eg må heim ein tur, nå kan du grava sjølv, Harald Gunnar gav meg gravemaskinsertifikatet.

Eg har aldri høyrt om slik service frå hagesenter som han gav oss. Han kom med teikningar/ Plan og planter, så planta han alt for oss. Den dag i dag er plantene dei same, smakfullt og vellykka plassert. Bognar som aldri før. Hagen kjem alltid til minna om Harald Gunnar.

Harald Gunnar var ein tusenkunstnar. Gløymer ikkje når han på det kristne ungdomslaget spente ei vanleg stikksag mellom beina og akkompagnerte allsongen. Når det galdt plantekunnskap var han eit leksikon.

Sist Anne May og eg møtte Harald Gunnar var då me møttest på veg til hyttene våre på Bens Kafé i Helleland. Han hadde bil og tilhengar med ei gammal sementreie han hadde malt i mange fancy fargar. Han var tydeleg stolt av verket sitt. Så seier han: « Nå vil eg spandere softis i krystall på dokke». Hadde aldri høyrt om dette før, så spenninga var stor. Harald Gunnar gjekk til luka og bestilte og kom tilbake med softis i flotte krystallskåler. Dette hadde han gjort før. Den softisen gløymer me aldri.

Frelsesarmeen seier» Forfremma til herligheten», der er Harald Gunnar nå.

Hvor salig da den som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen. Dokke barn og barnebarn. Nå skal eg fortelja noko dokke aldri har høyrt. Eg skal visa dokke

Snarveien til himlen. Du skal presentera deg for Jesus.

Eg seier: «Jesus, her er Olav». Himmeldøra opnar seg med ein gong. Du presenterer deg for Jesus, og seier «Jesus og her er pluss ditt namn». Himmeldøra opnar seg med ein gong. Held du fram med presentasjonen vil du møta husbond, pappa, bestefar og oldefar i himlen ein dag.

Vil lysa fred over det skinnende minnet til Harald Gunnar.