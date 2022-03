Har solgt over 50.000 billetter: – Det er en rusavhengighet

I ti år har de styrt standupsjappa i Rogaland. Nå feirer de ti nye år med årets største standupfestival.

Daglig leder Kjetil Melkevik i Comedy Box backstage på Folken.

Hva heter det når du ikke blir døpt? Limbo? Du kommer ikke til himmelen, eller helvete. Det går imot alle instinkter, samtidig er det alt du vil gjøre.

I ti år har Comedy Box jevnt og trutt solgt standup-billetter i Stavanger, Sandnes, Haugesund, Bryne og Egersund.

Kjetil Melkevik forsøker å beskrive livet som standupkomiker. Det er syv år siden han i all hemmelighet snek seg på standupscenen i Bergen. Nå er han ringrev, han har stått hundrevis av ganger og han skal stå igjen i kveld. Han er daglig leder for standupklubben Comedy Box, som i høst feirer ti år med standupfestival på Folken. Navnet?

«Standupfestival på Folken».

Men først skal han rekruttere litt.

Løy til kona

Om tre timer fylles kjelleren på Folken med folk, øl og latter. Det er klubbkveld: Standup Uncut. Hver uke jobber komikerne med nye vitser og nye forsøk på å knekke latterkoden.

Men nå er stolene satt til sides og scenen tom. Comedy Box holder kurs. Miljøet må bli større, bedre og skarpere. Nykommere har gått gjennom vitsestrukturer, punchlines og metodikk. Tretten stykk var de sist gang.

Nå er de blitt fire.

– Jeg sa til kona at jeg skal på kommunikasjonskurs.

En av dem ønsker ikke å stille med navn av hensyn til ekteskapets fred og ro.

– Men altså, dette handler jo om å kommunisere, så det er ikke helt løgn, legger han til.

Alle i familien til Silje dør av kreft når de er 65: – Så dette er min midtlivskrise, sier Silje. Heldigvis ler folk.

Men Silje Osmundsen Eriksen står i det. Hun kjenner trykket fra offentligheten godt. Hun bærer tross alt stemmen på Kolumbus sine busser i regionen.

Neste stopp:

– Jeg kom til skade å si at jeg er løyen. Så her er jeg.

Hun var den eneste dama blant tolv menn da kurset startet. Eneste dama enda.

– Jeg har alltid kødda med at jeg er løyen og burde hatt show, sier hun og ler.

Til vanlig er hun kontrakts- og anbudskoordinator på Forus. Nå snuser hun på komikerdrømmen. Melkevik syntes hun burde gå på scenen senere i kveld, men hun bruker reservasjonsretten som kursdeltaker.

– Jeg har aldri skrevet ned en vits før dette kurset. Men til nå er det en god følelse, så tar vi det som det kommer.

Han som egentlig skulle stå i døren møtte aldri opp. Da må Melkevik stå.

Kursleder Kjetil Melkevik observerer. Gir tilbakemeldinger, riffer litt og spør hva deltakerne selv synes. Den vitsen satt jo greit den?

– Det er mange rare folk i standupmiljøet. Jeg har alltid tenkt at jeg ikke er en av de, men innser nå at jeg er det, ler Melkevik.

– Vanlige folk ville gitt opp for lenge siden.

Underveis i kurset får han beskjed om at tre komikere har korona.

De fire resterende kursdeltakerne takker nei til åpningsplassene.

– Jaja, mer tid til resten av oss, sier han.

I kveld har Kjetil booket komikerne. Han tar imot billetter i døren. Han setter ut stolene. Han er konferansier.

– Mens folk flest gjør alt de kan for å slippe å holde foredrag på jobben, så gjør vi alt vi kan for å få lov til å gå opp foran folk, sier han.

Det blir fort mye.

– Men standup er en rusavhengighet. Du får dopamin, adrenalin, det er en eksplosjon av følelser. Og det går helst høvelig bra. Minuset at du ikke får sove etterpå.

Melkevik om Putin: – Det ser aldri ut som Vladimir nettopp har pult. Heldigvis ler publikum.

Norges største til Stavanger

I år er ti år siden Comedy Box så Stavangers lys. Høsten 2022 har Melkevik vært sjef i fire av dem, og har dermed ansvaret for jubileet 15.–17. september.

1800 billetter skal selges og Folken skal fylles.

– Det er en ganske heftig lineup, sier Melkevik.

På listen står Hans Morten Hansen, kronjuvelen. Blant de 43 komikerne er også Dag Sørås, Steinar Sagen og en drøss med klubbkomikere du kanskje, kanskje ikke, har hørt om.

– Men vi snakker komikere som river ned taket.

– Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg til å bli ferdig, sier Melkevik, før han ler.

– Neida. Det må bli åpningen med Hans Morten Hansen. Det blir et vanvittig humorevent under tre heftige dager.

– Hvordan vil du si de siste årene har vært?

Melkevik tenker seg om.

– Vi står jo på, og jobber mye mer enn det vi får igjen. Men vi komikere har et uforklarlig behov for å please folk vi ikke kjenner. Vi pisker oss selv på ryggen og jakter følelsen av å stå på scenen hver dag. Det er en ekstremsport som vi alle er avhengig av, sier han.

– Det må være utløp for visse traumer i barndommen hos de fleste av oss,

legger han til og ler.

Morderen i Egersund

– Hvordan er egentlig rogalendinger som standup-publikum?

– Du kan komme til steder hvor de ikke har humorkultur. Her har vi lang tradisjon med Løgnaslaget, Hans Morten Hansen, Kristian Valen, Rune Bjerga. Publikum har fått inn humoren med morsmelkå, sier han.

– Så ingen her lurer på om det er lov å le av noe, legger han til.

Men det finnes unntak fra regelen.

Aftenbladet ber pent om en historie.

Vi skal til Egersund.

En mann avbryter showet. Roper ut ting, prøver å være morsom. Ingen ler.

– Jeg tror egentlig han prøvde å hjelpe, sier Melkevik.

Melkevik står på scenen og får nok.

– Alle sammen, klapp hvis dokk syns han ødelegger showet.

Og alle klapper, og det blir rolig fra den bråkete mannen.

– Han ble ganske ydmyk av det da.

Etter showet kom beskjeden. Mannen var en tidligere dømt morder.

– Altså, mannen hadde drept noen! Men jeg har ikke hørt noe fra han siden.

