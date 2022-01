Kort oppsummert: Brannen i P-huset på flyplassen

Det er over to år siden parkeringshuset på Stavanger Lufthavn, Sola sto i brann. Denne uka var det byggestart på det nye P-huset. Her kommer en kort oppsummering.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Nå nettopp

Dette har skjedd:

7. januar 2020 begynte det å brenne i parkeringshuset P4 ved flyplassen.

Brannen startet i en dieselbil i første etasje i parkeringshuset, der 1600 biler sto parkert. I løpet av kort tid utviklet brannen seg til en storbrann.

Deler av parkeringshuset kollapset, med 1611 biler inni.

Kostnadene etter brannen beløper seg til mellom 700 og 800 millioner kroner.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), laget RISE Fire Research en av flere rapporter om storbrannen.

Et av funnene i rapporten var at bæresystemet i p-huset, byggetrinnet fra 2011, var prosjektert med brannmotstand på 10 minutter, mens det skulle vært 90 minutter.

Det nye parkeringshuset bygges i to brannseksjoner, er fullsprinklet og får brannalarm i alle deler av anlegget. Brannseksjoneringsveggen vil tåle brann i 120 minutter.

Det nye bygget vil etter planen stå ferdig sommeren 2023.

