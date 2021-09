Stavanger Aftenblad satser på unge brukere

I september fyller Aftenbladet 128 år. Avisa benytter anledningen til å forynge seg.

Ny gruppe i Aftenbladet skal jobbe målrettet mot brukere under 40 år. Fra venstre: Tor-Arne Vikingstad, Janne Håland, Thommas Husevik, Helene Espeland, Stella Mari Brevik og Elias Håvarstein. Ikke til stede: Christine Andersen Johnsen og Håvard Tanche-Larsen Knutsen.

Aftenbladet har ansatt seks personer i redaksjonen. Nysigneringene skal inn i avisas nye satsing for å nå brukere under 40 år.

– Styret vårt vedtok før jul å bevilge et stort beløp for å intensivere vår storbysatsing. Tvillingbyene Stavanger og Sandnes utgjør et av landets største og mest intensive byområder, både når det gjelder nyheter, uteliv, kultur og nyskaping. Gjennom vinteren og våren har vi diskutert, planlagt og ansatt nye medarbeidere nærmest kontinuerlig. Mange av planene er iverksatt i det stille, men nå er vi klare for å lansere for fullt, sier Lars Helle.

– Jeg er veldig glad for å ha fått dette på plass før jeg slutter, sier Lars Helle, avtroppende sjefredaktør i Aftenbladet.

– Finplukket medarbeidere

Aftenbladet har ansatt:

Christine Andersen Johnsen, journalist

Janne Håland, journalist

Stella Marie Brevik, sosiale medier

Tor-Arne Vikingstad, journalist

Thommas Husevik, VJ

Helene Espeland, redaksjonell analytiker

I tillegg skal avisa lyse ut enda en stilling, som skal inn i den unge satsingen.

– Vi har her finplukket journalistisk og teknisk dyktige medarbeidere som vil løfte Aftenbladet i flere kanaler. Samtidig tar vi store investeringer på teknisk utstyr for å kunne levere mer og raskere tv-innhold. Aftenbladet lukter ikke like mye trykksverte lengre, vi har etablert oss som et innovativt mediehus. Der blir denne gjengen svært viktige, sier digitalredaktør Elin Stueland.

Hun kan også røpe en av nysatsingene som kommer:

– Du skal få nyhetene opplest på mobiltelefonen din, slik at det blir superenkelt å holde seg oppdatert.

Under 40-satsing

De nyansatte slås sammen med Byas-redaksjonen, som består av Håvard Tanche-Larsen Knutsen, Elias Håvarstein og Tone Pedersen. Byas.no er Aftenbladets nisjesite for unge brukere. Tone Pedersen, som er konstituert leder for den nye gruppa, er glad for at avisa setter inn flere folk i jakten på unge brukere.

– Vi har vært en liten gjeng som har jobbet dedikert for å nå unge siden Byas ble lansert i 2015, så denne styrkingen synes jeg er enormt stas! I tillegg er den selvfølgelig strategisk viktig - og helt riktig - for et Aftenblad som skal bli mye, mye eldre enn 128 år.

– Det er en utfordrende målgruppe, men med så mange dyktige folk med på laget - nyansatte og i redaksjonen og mediehuset ellers - har vi de beste forutsetninger for å lykkes, sier Tone Pedersen, konstituert leder for nysatsingen.

Den nye avdelingen skal levere innhold til både Byas og Aftenbladet, og jobbe målrettet mot dem under 40 år.

– Vår ambisjon er å gjøre det enklere: Gjøre det enklere for dem å følge med i nyhetsbildet og forstå hva som skjer, men også gjøre det enklere for dem å ha lyst til å få et forhold til oss. Hvordan kan vi gjøre nyheter mer relevante for unge? I tillegg må vi være der målgruppa er - både fysisk og mentalt, sier Pedersen.

Hun understreker at det å nå unge brukere ikke er et ansvar den nye gruppa sitter med helt alene, men at det er en jobb hele Aftenbladet skal gjøre sammen.

– Det er en utfordrende målgruppe, men med så mange dyktige folk med på laget - nyansatte og i redaksjonen og mediehuset ellers - har vi de beste forutsetninger for å lykkes. Dette blir uten tvil en spennende høst!

Flere nye ansikter i Aftenbladet. Bak: Gayatri Jeevaharan (trainee) og Elias Håvarstein (journalist). I midten: Thommas Husevik (VJ), Stella Marie Brevik (SoMe-journalist), Janne Håland (journalist), Helene Espeland (redaksjonell analytiker) og Mats Haugland (prosjektleder lokalsporten). Sittende foran: Tor-Arne Vikingstad (journalist).

Rekrutterer

I tillegg har Aftenbladet fått med seg Gayatri Jeevaharan som trainee, og avisas lokalfotballsatsing har signert Mats Haugland. Ellers skal Mari Sollid Eide inn i et ettårsvikariat i sporten, og Julie Byberg Bø stepper inn som vikar i lokalredaksjonen ut året. I skrivende stund rekrutterer også avisa journalist i fast stilling til E24/Aftenbladet - og ikke minst sjefredaktør.

I juni ble det klart at Lars Helle slutter - etter nesten ti år som sjefredaktør i Aftenbladet.

Arbeidet med å finne arvtakeren skjer både internt i Aftenbladet, Schibsted-systemet og i Medie-Norge forøvrig. Akkurat når ny sjefredaktør er på plass, er vanskelig å si.

– Ambisjonen er en avklaring raskest mulig, forhåpentligvis i løpet av høsten. Men det kan også ta lengre tid, sier styreleder Øyulf Hjertenes.