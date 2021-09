KrF-veteran: Bare to mulige arvtakere som KrF-leder

Det er bare to personer som er aktuelle til å ta over ledervervet i KrF etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg, sier Einar Steensnæs.

Nestleder Olaug Bollestad sammen med tidligere parlamentearisk leder Einar Steensnæs under et møtei 2018.

NTB

– Jeg ser ikke at det kan være noen andre kandidater enn de to representantene vi nå har på Stortinget, Olaug Bollestad eller Dag-Inge Ulstein, sier den tidligere parlamentariske lederen til VG.

Årsaken er at det etter hans mening er avgjørende at partilederen har base på Stortinget. Ettersom KrF ikke kom over sperregrensen ved valget, kom partiet bare inn med tre mandater: Ropstad, Bollestad og Ulstein.

Det har tidvis vært prøvd før at noen sitter på utsiden, men det har i liten grad vært vellykket. Partilederen må ha sete i Stortinget for å kunne følge sakene og politikken, sier Steensnæs.