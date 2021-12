Helseministeren: – Kan komme flere og strengere tiltak denne uken

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret over omikronutbruddene. Det er i helgen blitt jobbet intenst med å planlegge nye tiltak.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varsler at det kan komme strengere koronatiltak denne uken.

– Jeg utelukker ikke at det kan komme flere og strengere tiltak denne uken. Vi følger det fortløpende og er i tett dialog med fagmyndighetene. Det skal vi kommunisere godt ut hvis det kommer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun håper at alle kan få feire jul som vanlig på tross av omikronvarianten som det nå er fire mistenkte eller bekreftede utbrudd av i Norge. Hun sier at det ikke er hogd i stein.

– Vi har kontroll på pandemien, men det har kommet flere utbrudd med mistanke om omikron. Vi har en forskrift tilknyttet de tilfellene der det er mistanke om varianten, med lengre isolasjon og karantene for husstandsmedlemmer. Jeg er bekymret, og vi ser på ytterligere tiltak regionalt og nasjonalt, sier Kjerkol.

Intens jobbing hos FHI og Helsedirektoratet

Til NTB forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har jobbet intensivt i helgen med nye forslag til regjeringen, basert på dagens situasjonsforståelse og erfaringene med ulike tiltak så langt i pandemien.

– Vi har lagt planer for ulike scenarioer for både delta- og omikronvarianten, både regionalt og nasjonalt. Detaljene i dette kan vi ikke kommentere før regjeringen har behandlet det. Alle parter jobber så raskt som mulig med dette i dag, sier han.

Ifølge Nakstad er det mest bekymringsfulle at det ser ut til at omikronvarianten er svært smittsom, og at deltasykdom ikke gir særlig beskyttelse. Ekspertene blir også stadig sikrere på at vaksine beskytter dårlig mot smitteoverføring, selv om man ennå vet lite om det beskytter mot alvorlig sykdom.

– Det kan medføre at veldig mange blir syke samtidig, og det er alvorlig selv om symptomene skulle være noe mildere enn for delta.

I tillegg til utbruddet i forbindelse med et julebord på Aker Brygge 26. november, er det i løpet av helgen blitt kjent at det er mistanke om at en elev ved Steinerskolen i Vestre Aker i Oslo er omikronsmittet. Det er også mistanke om omikronsmitte etter et julebord i Sør-Odal 27. november og etter en konferanse på Lysebu 29. og 30. november.

– Vi har ikke full kontroll på utbruddene av omikron og må forvente at det vil dukke opp nye tilfeller de neste ukene, sier Nakstad til NTB.

FHI: Kan bli dominerende i løpet av noen uker

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet sier at det som vi ser nå, tyder på at omikronvarianten har større spredningsevne enn delta, og at vaksinene ikke gir like god beskyttelse mot smitte.

– Dermed kan vaksinerte i større grad bidra til smittespredningen. Det betyr at varianten vil kunne overta som dominerende variant i løpet av noen uker, sier hun videre.

Hun understreker at det ikke er signaler om at smittede med omikron har opplevd å bli mer syke så langt. FHI antar også at vaksinene fortsatt gir god effekt mot alvorlig sykdom. Det er noen rapporter om mindre alvorlig forløp med omikronvarianten, men dette er ikke nok til å konkludere ennå.

Helseminister Ingvild Kjerkol venter nå også på en vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) rundt hvilket intervall de under 65 år bør ha på oppfriskningsdosen av koronavaksinen. Foreløpig er intervallet på seks måneder for de under 65 år, og fem måneder for de over 65.

Denne vurderingen ventes i begynnelsen av denne uka.